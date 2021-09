Tunísia nomeia uma mulher como chefe do governo pela 1ª vez em sua história

Quase dez semanas depois de assumir poderes excepcionais, o presidente tunisiano Kaïs Saïed nomeou Najla Bouden Romdhane chefe do governo nesta quarta-feira (29). É a primeira vez que uma mulher ocupa este cargo.

Amira Souilem, correspondente da RFI em Tunis

Najla Bouden Romdhanese se tornou a primeira mulher chefe de governo na história da Tunísia. Ela deve agora tentar tapar as brechas criadas pelo terremoto político de 25 de julho, data em que o chefe de Estado tunisiano suspendeu o Parlamento e assumiu poderes excepcionais.

A novo chefe do governo tunisiano é geóloga de formação. Com 63 anos e ex-funcionária do Ministério da Educação Superior, responsável por um tempo por facilitar o acesso ao mercado de trabalho para os diplomados da universidade, ela deve agora "constituir governo o mais rapidamente possível", nos termos da lei, segundo a Presidência tunisiana.

Uma missão que exigirá que ela se acorde perfeitamente com o presidente tunisiano, pois ele deixou claro que a chefe do governo estará "sob suas ordens". A nomeação ocorre em um momento em que o exercício autocrático de poder do presidente Kaïs Saïed levanta preocupações entre a comunidade internacional e a sociedade civil tunisiana.

Saied insistiu repetidamente na natureza "histórica" ​​da nomeação de uma mulher pela primeira vez para liderar o governo da Tunísia. "É uma honra para a Tunísia e uma homenagem às mulheres tunisianas", acrescentou.

