Abdulrazak Gurnah vence Nobel de Literatura; escritor é a quarta pessoa negra a ganhar o prêmio

O Nobel de Literatura foi atribuído nesta quinta-feira (7) ao escritor Abdulrazak Gurnah, da Tanzânia. Ele é o primeiro não europeu ou americano a receber a distinção desde 2012 e a quarta pessoa negra da história da premiação.

Segundo o jurado, o autor foi recompensado por sua narrativa "empática e sem compromisso dos efeitos do colonialismo e o destino de refugiados presos entre culturas e continentes".

Gurnah nasceu em 1948, no arquipélago de Zanzibar, e chegou ao Reino Unido como refugiado no final dos anos 1960, fugindo da perseguição à minoria muçulmana na Tanzânia.

Ele é autor de 10 livros, publicados em inglês, além de contos. Entre as obras mais conhecidas do autor estão "Paradise" e "Desertion", não publicados no Brasil. O último livro de Gurnah, "Afterlives", foi publicado em 2020.

Sua obra se afasta das "descrições estereotipadas e abre nosso olhar para uma uma África do Leste diversa culturalmente, desconhecida em diversas partes do mundo", explicou o júri.

O escritor vive em Brighton e é professor da universidade de Kent.

Mérito literário

No ano passado, a poetisa americana Louise Glück recebeu o prêmio por sua obra "de beleza austera".

Este ano, as conjecturas giravam em torno da promessa da Academia de ampliar seus horizontes geográficos –ainda que o presidente do comitê Nobel, Anders Olsson, tenha tido o cuidado de reafirmar, no começo da semana, que o "mérito literário" continuava sendo "o critério absoluto e único".

Entre os 117 premiados em literatura desde a criação dos prêmios, em 1901, 95 – o que representa mais de 80% –são europeus e norte-americanos.

Despois das ciências no começo da semana, a premiações continuam na sexta-feira (8), em Oslo, com o Nobel da Paz, e acabam na segunda-feira (11), com os de Economia.

