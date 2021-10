Jornalistas Maria Ressa (Filipinas) e Dmitry Muratov (Rússia) vencem Nobel da Paz 2021

O Prêmio Nobel da Paz de 2021 foi atribuído nesta sexta-feira (8) a dois jornalistas, Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia. O anúncio foi feito nesta manhã, em Oslo, Noruega, e consagra o combate dos dois profissionais pela liberdade de expressão.

"A liberdade de expressão e uma imprensa livre são pré-requisitos para uma sociedade democrática. Sociedades democráticas previnem guerras e conflitos”, argumentou a presidente do comitê Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Ela destacou que Ressa "expôs os abusos do poder, o uso da violência e o aumento do autoritarismo" no seu país. Muratov, um dos fundadores da Novaya Gazeta em 1993, “defendeu por décadas a liberdade de imprensa na Rússia, em condições cada vez mais desafiadoras”, explicou Reiss-Andersen.

