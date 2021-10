Taiwan não vai ceder às pressões da China, garante a presidente Tsai Ing-wen

A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, discursa durante o feriado nacional (10/10/21). AP - Chiang Ying-ying

Texto por: RFI 1 min

Taiwan comemorou com rap e bailes seu dia nacional neste domingo (10), finalizado com um grande desfile militar, num recado velado a Pequim. A crescente tensão entre a ilha e a China tomou conta dos bastidores, com participação dos Estados Unidos.