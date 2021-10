Tufão Kompasu atinge as Filipinas e deixa pelo menos 19 mortos

Passagem de tufão deixa pelo menos 19 mortos e muitos desaparecidos nas Filipinas. via REUTERS - PHILIPPINE COAST GUARD

Texto por: RFI 2 min

Pelo menos 19 pessoas morreram vítimas de deslizamentos e de inundações causadas por uma tempestade, após a passagem do tufão Kompasu pelas Filipinas. A informação foi divulgada pelas autoridades nesta quinta-feira (14). As mortes ocorreram principalmente na província de Ilocos Sur, no noroeste do país, que sofreu fortes enchentes.