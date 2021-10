COP26 : Monarquia britânica se engaja para salvar o planeta

Faltando apenas algumas semanas para o início da COP26, a grande conferência sobre clima que será realizada em Glasgow a partir de 31 de outubro, as declarações em favor da defesa do planeta se multiplicam. Essa semana os membros da coroa britânica saíram de seu silêncio habitual e lançaram críticas contra aqueles que não apresentam medidas concretas ou ainda que gastam fortunas que poderiam ser usadas para lutar contra o aquecimento global.

Não é raro o príncipe Charles, de 72 anos, um ambientalista de longa data, fazer declarações pedindo mais ação sobre a defesa do planeta. Essa semana mesmo ele apelou mais uma vez para que os líderes mundiais “coloquem a mão” na massa para lutar pelas causas ambientais que serão discutidas na COP26.

Mas o assunto parece preocupar todos os membros da família real britânica. William, filho de Charles e segundo na linha de sucessão ao trono, também pediu esta semana mais do que "palavras" dos dirigentes.

O príncipe também criticou a corrida pelo turismo espacial. "Algumas das mentes e dos cérebros mais brilhantes do mundo deveriam, antes de mais nada, tentar consertar este planeta, não tentar encontrar outro lugar para viver", disse William, de 39 anos.

A declaração foi feita um dia depois de o ator da série "Star Strek" William Shatner ter feito uma viagem de alguns minutos ao espaço, a bordo de um foguete Blue Origin. Este foi o segundo voo de passageiros do foguete do bilionário americano Jeff Bezos, fundador da Amazon, que pretende se firmar como protagonista no cobiçado setor de turismo espacial. Estão nesta corrida o britânico Richard Branson e o magnata americano Elon Musk.

Mas a alfinetada mais impressionante foi a da rainha Elizabeth II, que expressou sua irritação com os líderes mundiais que "falam" sobre mudança climática, "mas não agem". Depois de inaugurar a nova sessão legislativa do Parlamento regional de Gales, em Cardiff, na quinta-feira (14), a monarca de 95 anos conversava com Camilla, a esposa de seu filho Charles, e com Elis Jones, presidente da Câmara galesa. Durante a discussão, o microfone de uma câmera de televisão captou sua fala da soberana.

"Estou acompanhando tudo sobre a COP" e "ainda não sei quem vem" à conferência da ONU sobre mudança climática, disse a rainha. "Sabemos apenas quem não vem... É realmente irritante quando falam, mas não agem", lançou a monarca.

Entre os líderes que ainda não confirmaram presença estão o presidente chinês, Xi Jinping; o presidente russo, Vladimir Putin; e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

(Com informações da AFP)

