Líbano: dois anos após a explosão popular, protesto perde fôlego na rua

Mesmo que o Líbano esteja cada vez mais polarizado desde a explosão de seu porto, em 2020, o movimento de protesto se mostra tímido. Na imagem, um manifestante em 4 de agosto de 2021 em Beirute. © AFP - -

Texto por: RFI 2 min

Dois anos depois do início do movimento de protesto contra o poder local, que levou dezenas de milhares de pessoas às ruas, os libaneses voltaram a se manifestar neste domingo (17) na capital Beirute. Mesmo se eles ainda exigem a saída da classe política considerada corrupta, não existe mais ânimo para lutar por suas principais demandas, no momento em que o país afunda na pior crise econômica e política de sua história.