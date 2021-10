Afeganistão: Moscou, Pequim e Teerã pedem ação junto ao Talibã pela "estabilidade na região"

Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa. Moscou, 20 de outubro de 2021. AFP - ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Texto por: RFI 2 min

Rússia, China e Irã sugeriram nesta quarta-feira (20) uma atuação junto ao Talibã no Afeganistão para garantir "estabilidade na região", enquanto apelam ao novo poder de Cabul para implementar "políticas moderadas". “Preocupados com a atividade de organizações terroristas no país, as partes reafirmaram sua disposição de continuar promovendo a segurança no território”, escreveram os três Estados em um comunicado conjunto divulgado ao final das discussões.