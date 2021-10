"Sanções sobre a Coreia do Norte falharam", diz especialista após lançamento de míssil

"No caso de a Coreia do Norte querer lançar um míssil contra a Coreia do Sul ou contra o Japão, por exemplo, poderia realizá-lo a partir de um lugar diferente de seu território", alerta especialista.

A Coreia do Norte realizou o lançamento bem-sucedido de um míssil balístico de um submarino nesta terça-feira (19), quando o país asiático busca armas cada vez mais avançadas. A Casa Branca enfatizou que a ação foi uma ameaça que ressalta a necessidade "urgente" de diálogo com Pyongyang.

Por Lucia Valentine, da RFI

A capacidade de lançar um míssil de um submarino eleva o arsenal da Coreia do Norte a um novo patamar, permitindo ao país enviar ogivas muito além da península coreana. É o que observa o professor do King's College London, Ramón Pacheco Pardo, especialista em Coreia do Norte. Em entrevista exclusiva à RFI, ele explica o que esse novo lançamento de míssil balístico representa.

Ramón Pacheco Pardo: Este é o primeiro míssil lançado de um submarino que a comunidade internacional reconhece que saiu desse submarino. Houve uma tentativa anterior, há cinco anos, mas apesar dos anúncios norte-coreanos na época, não houve consenso. A Coreia do Sul e os Estados Unidos disseram na ocasião que o míssil balístico não havia sido lançado de um submarino. Este ensaio também mostrou que as duas Coreias estão bastante equiparadas em armamentos. Em geral, a Coreia do Sul tem tecnologia mais avançada quando se trata de mísseis, mas agora a Coreia do Norte parece ter igualado.

RFI: Por que este novo lançamento de míssil está atraindo a atenção da comunidade internacional?

RPP: É um novo tipo de armamento que é mais difícil de detectar porque é lançado de um submarino, não do solo como antes. No caso de a Coreia do Norte querer lançar um míssil contra a Coreia do Sul ou contra o Japão, por exemplo, poderia realizá-lo a partir de um lugar diferente de seu território. O outro ponto importante é que a Coreia do Norte, apesar das sanções que lhe são impostas desde 2006, desde que iniciou seu programa balístico e nuclear, tem conseguido continuar aprimorando suas armas. O que significa que as sanções que foram impostas durante 15 anos falharam. Isso evidencia que a Coreia do Norte, ou qualquer outro país, pode ter ideias para desenvolver ainda mais suas armas.

RFI: Por que essas sanções não foram suficientes para impedir o programa de armamento da Coreia do Norte?

RPP: Por diversos motivos. O primeiro é que a Coreia do Norte tem seus cientistas, que são muito competentes. Além disso, foi demonstrado por décadas que líderes de laboratórios ou gerentes de programas podem ser sancionados, mas nem todos os funcionários desses programas podem ser sancionados. O segundo é que Pyongyang recebe apoio da Rússia e da China, com transferência de tecnologia, e isso é muito difícil de parar, pois ambas têm fronteira terrestre com a Coreia do Norte. O terceiro é que este país asiático, apesar de ser muito pobre, dedica a maior parte de seu orçamento ao desenvolvimento de armas, e não para atender às necessidades de sua população. E mesmo que sejam muito pobres, se todos os recursos forem dedicados a isso, é muito difícil de pará-los.

