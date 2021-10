Presidente da Turquia declara embaixadores de dez países 'persona non grata' após apoio a opositor

O empresário e ativista Osman Kavala está preso desde 2017 na Turquia, sem que tenha sido julgado. Handout Anadolu Culture Center/AFP/File

Texto por: RFI 2 min

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse neste sábado (23) que os embaixadores de dez países, entre eles França, Alemanha, Canadá e Estados Unidos, serão declarados "persona non grata", por terem divulgado um comunicado de apoio à libertação do opositor Osman Kavala. Este empresário e ativista de 64 anos está preso há quatro anos na Turquia, acusado de tentativa de desestabilização do governo. Erdogan não deu data para a expulsão dos embaixadores.