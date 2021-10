Pandemia de Covid-19 vai acabar "quando o mundo decidir acabar com ela", diz diretor da OMS

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. AP - Denis Balibouse

Texto por: RFI 2 min

A pandemia de Covid-19 vai acabar "quando o mundo decidir acabar com ela", disse neste domingo (24) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus. O representante da ONU discursou na abertura da Cúpula Mundial da Saúde, em Berlim, e justificou sua afirmação assinalando que "todas as ferramentas de que precisamos" para acabar com e epidemia "estão nas nossas mãos".