Conselho de Segurança da ONU vai se reunir para discutir situação no Sudão

Manifestante em Cartum diante de uma barricada em chamas, em protesto contra o golpe de Estado militar. (25/10/21) - AFP

Texto por: RFI 4 min

O Conselho de Segurança da ONU faz uma reunião a portas fechadas nesta terça-feira (26) sobre o golpe de Estado militar no Sudão. Todas as comunicações no país africano estão cortadas. Manifestantes invadiram as ruas contra o retrocesso, após a detenção do primeiro-ministro e da maioria dos dirigentes civis do governo de transição, que preparava eleições, dois anos depois da queda do ditador Omar al-Bashir. Pelo menos três pessoas já morreram nos confrontos.