Ataque com faca e tentativa de incêndio em trem de subúrbio deixa feridos em Tóquio

Um homem foi detido após cometer, neste domingo (31), um ataque com faca e líquido inflamável dentro de um trem em Tóquio, ferindo pelo menos 17 pessoas, segundo a imprensa local. Uma das vítimas, um homem de 60 anos, está em estado grave.

Um vídeo que circula no Twitter mostra passageiros saindo pelas janelas de um trem da linha Keio, em uma estação perto de Kokyuro, um subúrbio situado na zona oeste da capital japonesa. Segundo a emissora pública NHK, 17 pessoas ficaram feridas - 15 de acordo com a agência Kyodo.

O autor do ataque, que ocorreu por volta das 20h (8h00 de Brasília) e foi confirmado pela polícia ferroviária, derramou um líquido não identificado a bordo do trem e o incendiou. Dezenas de bombeiros e policiais foram mobilizados para socorrer as vítimas e garantir a segurança dos outros passageiros.

O suspeito teria cerca de 20 anos, segundo testemunhas, mas a polícia ainda não se pronunciou sobre o incidente.

Haloween e eleições

"Achei que fosse um evento que estivesse relacionado ao Halloween, mas fugi quando vi um homem armado com uma longa faca entrar no vagão", declarou um passageiro que presenciou a cena.

O agressor não demonstrou nenhuma emoção, segundo uma passageira. "Ele segurou uma faca e começou a espalhar o líquido", contou. "Ele cometeu o ato sem demonstrar nenhuma emoção, apenas mecanicamente. Acho que isso provocou muito medo em todo mundo", completou.

O ataque aconteceu no momento em que os locais de votação fechavam no país, que organizou neste domingo suas eleições legislativas, e no dia do Halloween, uma festa popular no Japão.

Em 6 de agosto, um outro ataque em um trem de Tóquio deixou pelo menos 10 feridos. AP

Agressões desse tipo são relativamente raras no Japão, onde a legislação sobre armas de fogo é rígida. Apesar disso, outros dois incidentes recentes ocorreram no transporte público da capital.

No início de agosto, durante os Jogos Olímpicos na capital japonesa, um ataque em outro trem de subúrbio deixou dez feridos. No mesmo mês, no dia 24, duas pessoas foram queimadas com ácido sulfúrico em uma estação de metrô. Os suspeitos das duas ações foram presos na sequência.

(Com informações da AFP)

