COP26 se encaminha para avanços tímidos contra crise climática: objetivo de 1,5ºC se distancia

Esta sexta-feira (12) é oficialmente o último dia da Conferência do Clima de Glasgow, mas as negociações entre os 196 países podem acabar se estendendo pelo fim de semana, em meio a uma forte queda de braços entre os países industrializados e aqueles em desenvolvimento. O novo rascunho de declaração final divulgado nesta manhã tem uma linguagem diluída sobre alguns dos temas mais cruciais da cúpula.

Lúcia Müzell, enviada especial da RFI a Glasgow

O documento mantém a menção histórica de que os países abandonem progressivamente o uso de combustíveis fósseis, responsáveis por nada menos do que 90% das emissões globais de CO2. Mas diante da forte resistência de grandes produtores de petróleo e gás, como Arábia Saudita e Rússia – que queriam a retirada completa desta menção –, o tom foi remodelado.

O documento incentiva a aceleração do desenvolvimento e políticas para uma transição para energias de baixo carbono e qualifica os subsídios para as energias fósseis como “ineficientes” – sem pedir, entretanto, a abolição desses incentivos. Nesta quinta, em uma iniciativa voluntária, 12 países, entre eles a Suécia e a França, prometeram interromper a produção de petróleo e gás.

"É um texto que trata basicamente de criar novos processos, mas sem um conteúdo decisivo", resume Tasso Azevedo, especialista do Observatório do Clima.

O objetivo de levar os países a reverem as metas de redução de emissões já no ano que vem também se transformou em um “reconhecimento” de que “ações rápidas, profundas e continuadas” para a queda de 45% das emissões globais até 2030 e a neutralidade de carbono até meados do século são condições para manter vivo o objetivo de um aumento de, no máximo, 1,5ºC da temperatura do planeta, até 2100.

Diante da oposição dos países em desenvolvimento, o texto reconhece que a atualização das metas deverá considerar "diferentes circunstâncias nacionais”.

Promessas estão “longe de bastarem” para garantir o 1,5ºC

Os cientistas advertem, entretanto, que sem um compromisso para prever novos cortes de CO2 na declaração final da COP, o objetivo do 1,5ºC – o mais ambicioso do Acordo de Paris – fica cada vez mais distante de ser cumprido. As emissões mundiais seguem em alta – de cerca de 13% desde 2010.

Os anúncios feitos até agora, portanto, são insuficientes para garantir que a temperatura global subirá menos do que 2ºC. A Agência Internacional de Energia (AIE) estima que é possível garantir 1,8ºC, mas a maioria dos cientistas avaliam que a projeção real é de 2,4ºC. Os mais pessimistas chegam a uma estimativa de 2,7ºC, o que ocasionaria mudanças do clima severas, com um aumento ainda maior dos fenômenos extremos como furacões e enchentes.

Na quinta-feira, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou à agência Associated Press que a meta do Acordo de Paris está “em risco de vida”, porque as promessas dos países estão “longe de bastarem”.

Financiamento travado

Os outros pontos mais delicados das negociações são a definição do financiamento para os países pobres promoverem a transição ecológica e as regras de um mercado de internacional de créditos de carbono.

Na parte de financiamento, o rascunho da declaração divulgado nesta manhã está desidratado – um sinal do quanto as negociações seguem travadas. O documento admite que a promessa de US$ 100 bilhões dos países ricos ainda não foi cumprida, mas apenas incita “com urgência” os países a disponibilizarem o dinheiro até 2025.

“É patético. Atualmente, já precisa de muito mais do que esses US$ 100 bi”, critica Azevedo, que ainda ressalta a falta de mecanismos de transparência para garantir o financiamento e o cumprimento dos compromissos, em troca dos recursos.

