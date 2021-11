G7 faz reunião de emergência para tentar conter variante ômicron

Quatro dias após o alerta sobre o surgimento da nova variante da Covid-19, na África do Sul, os ministros da Saúde dos países do G7 se reúnem em caráter de urgência em Londres, nesta segunda-feira (29), para tentar frear a disseminação da ômicron. O contágio pela nova variante continua a progredir pelo mundo, causando cada vez mais preocupação e vários países decidiram impor novas medidas para conter a epidemia.

O Japão decidiu fechar seu território para todos os visitantes estrangeiros. Três semanas depois de aliviar algumas restrições para permitir a entrada de viajantes a negócios e estudantes, Tóquio "proibirá todas as entradas de pessoas estrangeiras" a partir desta terça-feira (30), informou o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida.

Os japoneses que regressam de nove estados e países do sul da África, onde foram identificadas pela primeira vez as infecções com a nova variante, terão de se submeter a "medidas de isolamento estritas, de acordo com os riscos".

Casos ligados à nova cepa já foram detectados também nos países do G7, situação que levou os ministros da Saúde da França, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido a convocar uma "reunião de emergência" "para discutir a evolução da situação da variante ômicron".

Na França, a detecção da nova variante é "muito provavelmente uma questão de horas", disse o ministro da Saúde, Olivier Véran, no domingo (28). Oio casos possíveis de contaminação pela ômicron no país foram detectados e estão sendo monitorados, informaram as autoridades francesas.

OMS se diz preocupada

Embora a pandemia já tenha provocado mais de cinco milhões de mortes em todo o mundo, desde o final de 2019, a chegada da variante ômicron é considerada "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A entidade estimou nesta segunda-feira que o risco associado à variante do coronavírus é "muito alto" globalmente.

No entanto, a OMS defende a manutenção de fronteiras abertas, no momento em que a África do Sul e vários outros países estão vendo as portas se fecharem. Considerando-se "punida" por revelar a existência da variante, a África do Sul apelou ao levantamento "imediato e urgente" das restrições às viagens. Já o Malawi denunciou as restrições a viagens como "afrofobia".

Primeira imagem da variante ômicron

O hospital Bambino Gesù, de Roma, publicou uma primeira "imagem" da nova variante, que tem muito mais mutações do que a variante Delta, atualmente dominante. "Outros estudos nos dirão se essa adaptação é neutra, menos ou mais perigosa", disseram os pesquisadores, enquanto os casos se multiplicaram, especialmente na Europa.

De acordo com a OMS, dados preliminares sugerem que a variante ômicron apresenta "um risco alto de reinfecção". Nunca uma variante causou tanta preocupação no mundo desde o surgimento da delta, já muito contagiosa. A entidade acredita que levará "várias semanas" para entender o nível de transmissibilidade e virulência da nova variante.

Na Holanda, as autoridades de saúde anunciaram que 13 passageiros que chegaram a Amsterdã vindos da África do Sul na sexta-feira portavam a variante. Um casal que fazia parte do grupo foi detido em um avião, prestes a decolar para a Espanha, após fugir do hotel onde estavam confinados. O homem, um espanhol de 30 anos, e a companheira portuguesa, de 28 anos, foram colocados em quarentena e podem ser processados por "pôr em perigo a segurança pública".

Nos Estados Unidos, que acabaram de autorizar a volta de viajantes estrangeiros no início de novembro, as fronteiras serão fechadas a partir desta segunda-feira a pessoas de oito países africanos.

Ao mesmo tempo, laboratórios fabricantes de vacinas, como AstraZeneca, Pfizer- BioNTech, Moderna e Novavax, expressaram confiança em sua capacidade de combater a variante ômicron.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estimou em "duas a três semanas" o tempo necessário para os laboratórios decidirem se devem adaptar a sua vacina.

O Secretário de Estado da Assuntos Europeus, Clément Beaune, disse nesta segunda-feira que não haverá fechamento completo das fronteiras dentro da União Europeia, apesar da preocupação com o aumento das contaminações pela variante ômicron do coronavírus SARS-CoV-2.

(com informações da AFP)

