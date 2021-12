Ômicron já foi detectada no Brasil e outros cinco países das Américas, diz Opas

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) informou, nesta quarta-feira (8), que a variante ômicron da Covid-19 já foi detectada em seis países das Américas. Em uma entrevista coletiva, a diretora da organização, Clarissa Etienne, pediu que as pessoas se vacinassem e redobrassem os cuidados para evitar novas infecções.

Segundo o balanço da representante da Opas, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México e Estados Unidos relataram casos da nova cepa. Ela alertou que a propagação em outros países é questão de tempo. "A chegada de uma nova variante não significa necessariamente que as coisas vão piorar, mas devemos continuar vigilantes", explicou.

De acordo com Etienne, a variante delta continua sendo a predominante no mundo. Ela insistiu para que as medidas de prevenção continuem a ser respeitadas, principalmente durante o período de festas no fim de ano, propícios para as reuniões familiares, sem máscara e distanciamento social.

Os casos de Covid-19 aumentaram na semana passada no Canadá e em outras regiões do México, como Baja California, bem como no Panamá, Trinidad e Tobago e outras pequenas ilhas do Caribe. Na América do Sul, Bolívia, Peru e Colômbia registram um aumento constante de infecções.

A diretora da organização pediu que os governos se esforcem para acelerar a vacinação na região, onde 20 países ainda não atingiram a meta determinada pela OMS de imunizar 40% da população até o final do ano.

Quanto menos o vírus circula entre as pessoas, menos provável é o aparecimento de novas variantes do SARS-CoV-2.



De acordo com a Opas, no ritmo atual, até seis países - Haiti, Jamaica, São Vicente e Granadinas, Guatemala, Santa Lúcia e Granada - não atingirão esse objetivo.

"A situação mais preocupante é no Haiti", afirmou o vice-diretor da Opas, Jarbas Barbosa, lamentando a "baixíssima cobertura vacinal", que é também resultado da crise política e do terremoto que atingiu este ano este país caribenho, o mais pobre das Américas.

A Opas insistiu que os grupos mais vulneráveis, como idosos, pessoas com comorbidades e povos indígenas, deveriam ser uma prioridade nas campanhas de vacinação para evitar mortes e o impacto nos sistemas de saúde.

Ativista no Brasil prega bandeiras em homenagem aos 600 mil brasileiros vítimas da Covid-19 Mauro PIMENTEL AFP

Mais contagiosa e menos grave?

Dados preliminares indicam que a ômicron pode reinfectar com mais facilidade pessoas que já tiveram Covid-19 ou foram vacinadas do que as variantes anteriores.

A cepa detectada pela primeira vez pela África do Sul em 24 de novembro parece ser mais contagiosa, mas provocaria sintomas mais leves, afirmou nesta quarta-feira (8) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Enfermeira realiza teste PCR em Johannesburgo, em 30 de novembro de 2021 AFP - EMMANUEL CROSET

"Os dados preliminares da África do Sul sugerem um risco maior de reinfecção pela ômicron, mas são necessários mais informações para tirar conclusões mais consistentes", declarou o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante um encontro com a imprensa em Genebra. "Também há indícios que sugerem que a ômicron provoca sintomas menos graves do que a delta, mas ainda é cedo demais para termos certeza", acrescentou.

Os laboratórios Pfizer e BioNTech confirmaram a eficácia de sua vacina atual contra a variante ômicron após três doses, e informaram que vão continuar trabalhando na "preparação de uma vacina específica" contra essa variante, com a esperança de que o imunizante "esteja disponível em março, se for necessária uma adaptação".

(Com informações da AFP)

