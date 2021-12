“A desinformação se tornou uma ferramenta no jogo dos poderosos”, diz Nobel da Paz

A jornalista filipina María Ressa recebeu nesta sexta-feira (10) o prêmio Nobel da Paz junto com o russo Dimitri Muratov. Durante seu discurso, ela atacou os grandes grupos tecnológicos norte-americanos que, segundo ela, são culpados por permitirem a difusão nas redes sociais do que ela denominou "uma lama tóxica". Em entrevista exclusiva à RFI, ela chamou a atenção para os riscos manipulação da informação e a importância do trabalho da imprensa.

Com informações de Heike Schmidt, da RFI

Em seu discurso ao receber o prêmio, Ressa insistiu que a tecnologia utilizada pelos gigantes digitais norte-americanos "permitiu que o vírus da mentira infectasse cada um de nós, nos fazendo brigar uns com os outros, expondo os nossos medos, nossa raiva e nosso ódio, preparando o terreno para a chegada de líderes autoritários e de ditadores".

Segundo a co-fundadora do site de notícias Rappler, que dividiu o prêmio com o jornalista russo Dimitri Mouratov, "o que mais precisamos agora é transformar esse ódio, essa violência, a lama tóxica que percorre o ecossistema da informação, porque as empresas americanas da internet ganham mais dinheiro à medida que o ódio se espalha".

À frente do site Rappler, a jornalista de 58 anos se tornou um símbolo da luta pela liberdade de imprensa ao denunciar a ação de líderes autoritários. Por conta disso, enfrenta vários processos judiciais nas Filipinas.

Ela está em liberdade condicional à espera da decisão pelo recurso apresentado após sua condenação por difamação. Por essa razão, precisou pedir permissão a quatro tribunais para poder viajar a Oslo e receber pessoalmente o prêmio Nobel nesta sexta-feira.

Pouco antes de receber a homenagem, ela conversou em exclusividade com a RFI.

RFI: Essa é a primeira vez que as Filipinas têm uma ganhadora do Nobel da Paz. No entanto, o governo do país não parece estar muito orgulhoso com esse prêmio e você teve que batalhar na Justiça para poder viajar para Oslo.

Maria Ressa: Há cinco anos eu luto por meus direitos. Nos dois últimos anos, tive quatro pedidos de viagem recusados. Cada vez eu tenho que solicitar a permissão em quatro tribunais diferentes, encarregados dos sete processos contra mim. Para ser bem honesta, não sei mais o que esperar. Mas continuo lutando por meus direitos e não ficarei de braços cruzados.

RFI: Você está atualmente em liberdade condicional, esperando um julgamento após ter sido condenada, no ano passado, a seis anos de prisão por difamação. Como você se tornou a inimiga número 1 do governo filipino e do presidente Rodrigo Duterte?

MR: É o que acontece quando dizemos a verdade, quando somos bons jornalistas e não aceitamos intimidações. Eu sou alvo de sete processos e, no total, corro o risco de ser condenada a uma pena de cerca de cem anos de prisão! No ano passado cheguei a ser condenada por causa de um artigo que nem escrevi e que foi publicado há oito anos, antes mesmo que as leis que eu teria infringido existissem.

Eu me esforço para continuar confiando nos juízes. Essa é a minha batalha atualmente. Se pessoas como eu não lutarem por seus direitos, isso quer dizer que renunciamos à democracia. E isso é impossível.

RFI: Você diz frequentemente que um vírus perigoso ameaça as nossas liberdades, no mundo todo: o vírus da mentira e da desinformação. Quem é o culpado? As redes sociais?

MR: Sim. Essas tecnologias são a base para tudo o que está errado no mundo. Nosso ecossistema de informação é dirigido por pessoas que não sabem mais a diferença entre os fatos e a ficção. Eles privilegiam as mentiras, pois as mentiras provocam o ódio. E o ódio circula mais rapidamente e mais facilmente nas redes sociais. Isso deve mudar. Eu repito há muito tempo que precisamos de uma regulação. E, francamente, isso deve vir dos Estados Unidos.

A União Europeia já está avançada neste combate, com sua legislação sobre os serviços digitais, que observa a maneira como a informação é amplificada pela potência dos algoritmos. O Reino Unido também prepara uma lei sobre as informações divulgadas online... Eu acredito que a tecnologia evoluiu antes mesmo que os governos e os cidadãos se dessem conta que ela poderia ser usada para nos manipular insidiosamente. Isso tem que acabar.

RFI: Você acredita, por exemplo, que há manipulação nas informações que circulam sobre as vacinas contra a Covid-19?

MR: Acredito e vou além, pois chamo isso de desinformação. Tanto os Estados Unidos como a União Europeia já acusaram alguns países de divulgarem intencionalmente desinformação. Foi assim com as vacinas, e essas campanhas tinham como objetivo enfraquecer os Estados. A desinformação se tornou uma ferramenta no jogo dos poderosos e isso é perigoso.

RFI: Qual deve ser o papel dos jornalistas nesse contexto ?

MR: Nós devemos escrever matérias mais rigorosas sobre essas tecnologias. A inteligência artificial hoje é capaz de escrever informações na mesma velocidade que o cérebro humano. Nós devemos ter consciência disso e alertar a sociedade sobre a maneira como podemos ser manipulados.

