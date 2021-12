Cúpula de países muçulmanos decide criar fundo humanitário para o Afeganistão

As delegações aguardam o início da cúpula extraordinária da Organização para a Cooperação Islâmica sobre o Afeganistão.

A reunião extraordinária da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) foi concluída neste domingo (19) em Islamabad, no Paquistão. Os países participantes - dezenas de autoridades estrangeiras, ministros e vice-ministros - concordaram em criar um fundo humanitário para ajudar o Afeganistão, onde milhões de pessoas correm o risco de morrer de fome neste ano. 97% da população pode ficar abaixo da linha da pobreza, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos da ONU.

Sonia Ghezali, correspondente da RFI em Islamabad

Ao final desta reunião na capital paquistanesa neste domingo (19), a resolução adotada pelos países signatários ainda parece vaga. Sabe-se no entanto que o Banco Islâmico de Desenvolvimento será responsável por criar um fundo humanitário. Mas, até o momento, os países participantes não anunciaram o valor de sua próxima doação ao Afeganistão.

O país terá, portanto, que esperar a criação do fundo especial para ter uma idéia do valor total da assistência financeira que será fornecida ao Afeganistão por meio da OCI. O dinheiro arrecadado certamente será distribuído por meio de agências das Nações Unidas, para não contrariar as sanções norte-americanas.

Enviado especial para avaliar as necessidades

A Organização para a Cooperação Islâmica também anunciou que um enviado especial será nomeado em breve para visitar o Afeganistão para avaliar as necessidades locais.

Nenhum anúncio foi feito sobre o descongelamento dos fundos do banco central afegão. A dupla questão dos direitos humanos e dos direitos das mulheres também foi levantada.

Mas não foi um dos pontos principais deste encontro dedicado à crise humanitária em um país que está "em queda livre", nas palavras do Subsecretário-Geral das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários.

Esta foi a primeira grande conferência da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) sobre o Afeganistão, da qual participam 70 delegações, após a queda do governo afegão apoiado pelos Estados Unidos, em agosto passado.

Após a espetacular ascensão ao poder do Talibã, vários milhões de dólares em ajuda foram congelados pela comunidade internacional, o que mergulhou o Afeganistão e seus 38 milhões de habitantes em uma grave crise.

Segundo as Nações Unidas, o Afeganistão sofre "uma das piores catástrofes humanitárias do mundo", enquanto o Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou para uma "avalanche da fome" que está por vir.

Nenhum país ainda reconheceu o governo do Talibã, que assumiu o poder em meio à retirada das forças norte-americanas. O encontro visava viabilizar ajuda econômica para o Afeganistão, evitando apoiar o regime do Talibã.

Apenas o Paquistão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos reconheceram o governo talibã anterior, que governou de 1996 a 2001.

