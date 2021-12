Risco de hospitalização por ômicron é 45% menor que por delta, diz estudo britânico

Esta fotografia tirada em 1º de dezembro de 2021 mostra seringas e um banner mostrando o letreiro da variante ômicron em Toulouse, sudoeste da França. Lionel BONAVENTURE AFP/Archivos

Texto por: RFI 2 min

O risco de ser hospitalizado com Covid-19 é de 40% a 45% menor para pessoas infectadas com a variante ômicron do coronavírus em comparação com aqueles infectados com a variante delta, de acordo com um estudo do Imperial College, em Londres, publicado nesta quarta-feira (22).