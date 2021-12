Américas já registraram mais de 100 milhões de casos de Covid-19, diz Opas

Mais de 100 milhões de casos de Covid-19 foram registrados nas Américas desde o início da pandemia. Na semana passada, o aumento do número de contaminações nos Estados Unidos gerou um crescimento de 36% nas infecções na América do Norte. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (22) pela Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

De acordo com dados da Opas, o escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), a variante ômicron, que representou 73% dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos na semana passada, já foi detectada em 18 outros países e territórios americanos: Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guadalupe, Guiana Francesa, Ilhas Cayman, México, Panamá, Peru, Porto Rico, Saint Martin e Trinidad e Tobago.

Segundo o órgão, houve diminuição das infecções na América Central e do Sul, mas foi constatado um aumento no Caribe. Na América do Sul, as infecções por Covid-19 caíram 10,7%, e as mortes 6,3%. Apesar disso, a Bolívia registrou um crescimento nas infecções, que também aumentaram no Equador e na Argentina, de acordo com um comunicado.

A tendência de queda de casos continua na América Central, que já registrou uma diminuição de 10,8%, enquanto no Caribe o aumento é de 16%. "Os países devem manter suas medidas de saúde pública para limitar a transmissão do vírus e ajustá-las de acordo com os riscos locais" de disseminação, disse a diretora da Opas, Carissa Etienne, citada no comunicado.

O escritório da OMS recomenda a vacinação contra a Covid e medidas para reduzir o risco de exposição ao vírus: uso da máscara, distanciamento social, lavar as mãos com frequência e evitar locais com aglomeração, principalmente fechados. A organização acredita que a maioria dos países da região alcançará ou excederá a meta estabelecida pela OMS de vacinar 40% de sua população até o final de 2021.

Mas Haiti, Jamaica, São Vicente e Granadinas, Guatemala, Santa Lúcia e Granada podem não atingir esse objetivo, de acordo com as projeções atuais. O primeiro caso de Covid-19 nas Américas foi identificado em 21 de janeiro de 2020 nos Estados Unidos.

Americanos fazem fila diante de uma escola primária em Washington para realizar testes de detecção da Covid-19. AP - Jacquelyn Martin

OMS alerta para distribuição desigual de vacinas

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta quarta-feira (22) que a epidemia não será superada apenas com a administração de doses de reforço. Segundo ele, a terceira dose não "representa um 'sinal verde' para celebrar como havíamos previsto", afirmou, em entrevista coletiva em Genebra, poucos dias antes do Natal.

Os programas de reforço indiscriminados, disse, poderiam até mesmo prolongar a pandemia, ao disponibilizar mais doses para países com altas taxas de vacinação em vez de privilegiar os mais pobres. "Isso dá ao vírus maiores possibilidades de se propagar e sofrer mutações", afirmou Tedros.

"É importante lembrar que a grande maioria das hospitalizações e mortes é de pessoas não vacinadas, que não receberam uma dose de reforço", insistiu.

A França aposta na terceira dose da vacina para lutar contra a variante ômicron AP - Thibault Camus

Ele lembrou que as vacinas atuais são eficazes contra a variante delta e a ômicron. De acordo com o comitê de especialistas em políticas de imunização da OMS, pelo menos 126 países já autorizaram a terceira dose e 120 deles já deram início às campanhas. "Nenhum país pobre desenvolveu um programa de reforço", afirmou o comitê, em um comunicado nesta quarta-feira. "Os esforços de imunização devem continuar se concentrando na redução das mortes e dos casos mais graves e na proteção do sistema sanitário", diz o texto.

"As medidas de saúde pública e sociais continuam sendo um componente essencial na estratégia de prevenção da Covid-19, principalmente em relação à variante ômicron", ressaltou. Durante a coletiva, a doutora Maria Van Kerkhove, encarregada da gestão da pandemia na organização, pediu prudência e insistiu na responsabilidade pessoal para evitar que o vírus continue circulando.

A poucos dias do Natal, a variante ômicron progride rapidamente em Paris e já representa mais de 30% dos casos. AP - Christophe Ena

Ômicron causaria menos hospitalizações

Dois estudos do Reino Unido publicados nesta quarta-feira (22) mostraram que as infecções com a variante ômicron de covid-19 têm menos probabilidade de resultar em hospitalização em comparação com a variante delta, confirmando a tendência observada pela primeira vez na África do Sul. Os estudos preliminares, um da Escócia e outro da Inglaterra, foram recebidos com cautela pelos especialistas que, no entanto, destacaram que qualquer vantagem teórica nos resultados ainda pode ser revertida pelo caráter altamente infeccioso da nova cepa, que ainda pode causar casos graves em geral.

(Com informações da AFP)

