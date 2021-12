Ucrânia: Putin considera "positivas" primeiras reações americanas

Durante sua longa coletiva de imprensa anual com a mídia local e estrangeira nesta quinta-feira (23), o presidente russo, Vladimir Putin, foi menos enfático do que nos últimos dias quando falou do impasse de Moscou com Washington e da ameaça de invasão da Ucrânia.

Publicidade Leia mais

Por Anissa El Jabri, correspondentes da RFI em Moscou, e Anastasia Becchio, do serviço internacional da RFI

Diante dos jornalistas, Putin afirmou julgar "positivas" as primeiras reações americanas às demandas de Moscou para resolver a crise russo-ocidental em torno da Ucrânia, o que está fazendo estremecer o equilíbrio de segurança europeu resultante da Guerra Fria.

A Rússia propôs dois tratados, um para os Estados Unidos e outro para os países da Otan, para proibir qualquer ampliação da Aliança Atlântica, principalmente para a Ucrânia, e o fim de todas as atividades militares ocidentais nas proximidades das fronteiras russas.

“Para o que precisamos nos preparar? Um jornalista da NTV perguntou ao presidente russo. "A Rússia está se concentrando", respondeu Vladimir Putin. O presidente russo repete suas condições - não haverá mais expansão da Otan para o Leste - e continua a atribuir a responsabilidade pela crise aos ocidentais, que não cumprem suas promessas; e à Ucrânia, que se recusa, em sua opinião, a pôr em prática os acordos de Minsk.

"Disseram-nos na década de 1990 que não haveria ampliação, nem uma única polegada, para o Leste", disse o presidente russo. “E o que os ocidentais fizeram? Eles trapacearam. Eles nos enganaram de uma forma grave! Cinco ondas de expansão da Otan... E agora na Romênia e na Polônia, os sistemas militares estão aparecendo. Então não me interpretem mal, não somos nós que estamos ameaçando ninguém! São eles que nos dizem: A Ucrânia vai aderir à Otan". E então haverá mísseis neste país também. Não se trata apenas da adesão à Otan, mas também de bases bilaterais e mísseis. É disso que se trata!"

A observação foi feita dois dias depois que o homem forte do Kremlin ameaçou o Ocidente com "medidas militares e técnicas" se suas exigências não fossem aceitas. Suas reivindicações, com graves consequências para a estrutura de segurança europeia, foram consideradas “inaceitáveis” por muitas vozes ocidentais.

Políticas anti-Rússia

O presidente russo é suspeito de preparar uma invasão à Ucrânia, uma ex-república soviética agora pró-ocidental, em que um território, a Crimeia, já foi anexado pela Rússia em 2014. Mais de 100 mil soldados russos estariam posicionados na fronteira entre os dois países.

Putin rejeita as acusações, mas observou nesta quinta-feira que as políticas anti-Rússia de Kiev e de seus aliados ocidentais, especialmente na guerra contra separatistas pró-russos no Leste da Ucrânia, representavam uma ameaça para Moscou.

“Temos que pensar na nossa segurança, não só para hoje, nem para amanhã”, insistiu. “Não podemos viver olhando por cima dos nossos ombros e pensando: o que vai acontecer? Quando eles vão atacar?"

O líder russo também alfinetou seu homólogo ucraniano, afirmando que, "em vez de responder à demanda por paz, o presidente Zelensky caiu sob a influência de elementos radicais, de pequenos nazistas".

Quanto aos ocidentais, eles queriam, de acordo com Putin, criar uma "anti-Rússia" na Ucrânia: "Não podemos viver olhando constantemente para trás, esperando que nos caiam em cima". Ele ainda repetiu que a ampliação da Otan é inaceitável para ele. Ele quer uma garantia de que isso não vai acontecer, e ele quer "agora, não em 10 anos." “Implantamos mísseis perto das fronteiras dos Estados Unidos? Foram os Estados Unidos com seus mísseis que bateram na porta de nossa casa."

Discussões em Genebra

No entanto, Putin deixa a porta aberta e se refere às discussões agendadas para Genebra no início de janeiro. “Estamos vendo uma reação positiva. Nossos parceiros americanos nos dizem que estão prontos para iniciar essa discussão, essas negociações”, revelou o presidente russo, especificando um pouco mais tarde que tudo dependeria do resultado dessas discussões.

“Todos os projetos de desenvolvimento de infraestrutura, política social, saúde... nada disso fará sentido se formos para a guerra”, acrescentou. “Não é nossa escolha, não é o que queremos, e é por isso que respondi positivamente ao presidente Biden, que se ofereceu para indicar representantes para conduzir conversas sobre questões de estabilidade estratégica. É claro que a estabilidade é um dos elementos importantes. Precisamos entender como nossa segurança será garantida.”

Com isso, a expectativa é de que no início de 2022 o tema estará em pauta e será o centro das discussões. Uma neutralidade para a Ucrânia aceitável? A tensão pode ter diminuído, mas, no fundo, nada foi resolvido.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro