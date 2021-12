Rússia retira soldados da fronteira com Ucrânia sem especificar próximo passo

A Rússia anunciou neste sábado (25) que mais de 10.000 soldados concluíram os exercícios de um mês perto da Ucrânia, em meio a acusações ocidentais de que Moscou estava planejando uma invasão ao seu ex-vizinho soviético.

O ministério da Defesa russo disse em um comunicado que os exercícios para as forças do Distrito Militar do Sul ocorreram em uma série de regiões do sul, incluindo Rostov, Krasnodar e Crimeia, que Moscou tomou da Ucrânia em 2014.

Mas os exercícios também ocorreram em lugares mais distantes, incluindo em Stavropol, Astrakhan, nas repúblicas do norte do Cáucaso e até mesmo na Armênia, aliada russa do Cáucaso.

O ministério da Defesa disse que as tropas estão retornando às suas bases permanentes e que as unidades de prontidão serão preparadas para o feriado de Ano Novo.

Possível invasão

Os países ocidentais acusaram a Rússia de reunir mais de 100.000 soldados perto da Ucrânia, antes de uma possível invasão neste inverno europeu.

De acordo com as estimativas de Kiev, o número de soldados russos ao longo das fronteiras da Ucrânia aumentou de cerca de 93.000 soldados em outubro para 104.000 agora.

A Rússia diz que está livre para mover suas forças em seu território da maneira que achar conveniente e nega que esteja planejando um ataque em grande escala.

O Kremlin fez amplas exigências de segurança ao Ocidente, dizendo que a Otan não deve admitir novos membros e buscando impedir os Estados Unidos de estabelecer novas bases nas ex-repúblicas soviéticas.

"Postura agressiva"

As tensões chegaram a um ponto de ebulição na quarta-feira (22), quando o presidente Vladimir Putin disse que a Rússia tomaria medidas militares "retaliatórias apropriadas" em resposta ao que ele chamou de "postura agressiva" do Ocidente.

Mas ele baixou o tom no dia seguinte, dizendo que viu uma reação "positiva" dos Estados Unidos às propostas de segurança da Rússia e disse que as negociações aconteceriam em janeiro de 2022.

Em uma entrevista na sexta-feira (24), um oficial de segurança ucraniano disse à AFP que não há risco de uma invasão russa iminente.

Kiev tem lutado contra separatistas pró-Rússia desde pouco depois de Moscou anexar a Crimeia em 2014 em um conflito que já custou mais de 13.000 vidas.

(Com informações da AFP)

