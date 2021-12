TikTok vence batalha na Justiça e evita proibição no Egito

Um tribunal administrativo do Cairo negou o pedido de suspensão das atividades do TikTok no Egito. O aplicativo vinha sendo acusado pelos conservadores de divulgar imagens de “nudez, estupros e violência”. O processo começou após várias influenciadoras terem sido detidas após terem se filmado dançando. Elas foram condenadas por “atentado aos valores da família”.

Alexandre Buccianti, correspondente no Cairo

O pedido de proibição do aplicativo de compartilhamento de vídeos havia sido feito por advogados conservadores. Eles alegavam a “defesa dos valores morais e religiosos da sociedade egípcia”.

O TikTok é um dos aplicativos mais populares do Egito. Mas desde que os usuários, principalmente as mulheres, passaram a se filmar mostrando partes do corpo, seja com um decote, um short ou durante uma coreografia mais provocativa, os conservadores começaram a atacar a plataforma, acusada de divulgar imagens pornográficas.

Nos últimos dois anos mais de dez usuárias foram processadas por “atentado aos valores da família”. Algumas delas chegaram a ser condenadas a penas de prisão ou multas pesadas, acusadas de pornografia ou prostituição.

Em agosto deste ano, Manar Samy foi condenada a três anos de prisão por "incitar devassidão" por meio de vídeos postados no TikTok, onde ela aparecia dançando e cantando. A sentença ocorreu alguns dias depois de outro tribunal condenar cinco mulheres egípcias a dois anos de prisão por “ataque à moral”, também por causa de publicações na plataforma de compartilhamento de vídeos.

Pornografia “liberada”, mas vigiada

Ao contrário de outros países do Golfo, o Egito não bloqueia o acesso à pornografia na internet. Mas há anos advogados conservadores lançam processos na justiça para tentar censurar os sites de conteúdo adulto.

Além disso, a internet é vigiada no país, com programas e algoritmos que fornecem dados sobre os usuários a um departamento especial criado pelo governo para monitorar o que acontece na rede. O objetivo oficial desse serviço é controlar as atividades criminosas e o alvo principal é a Irmandade Muçulmana, classificada pela lei como uma organização terrorista.

No entanto, com o passar do tempo e a evolução das redes sociais, o dispositivo também contribui para censurar todo tipo de internauta, inclusive os influenciadores digitais.

