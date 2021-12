Mais de um milhão de casos diários de Covid-19 foram registrados no mundo

A pandemia de Covid-19 bateu um novo recorde ao ultrapassar a barra simbólica de um milhão de novos casos diários registrados. O número é resultado de um balanço feito pela Agência France Presse (AFP), baseado em dados da semana entre 23 e 29 de dezembro.

Mais de 7,3 milhões de novos casos de Covid-19 foram detectados no mundo nos últimos sete dias, atingindo uma média de 1.045.000 diários. O saldo ultrapassa o recorde batido em abril de 2021, quando 817.000 casos diários haviam sido contabilizados.

A estatística se baseia nos dados divulgados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país. Mas o total pode ser bem maior, já que boa parte dos casos menos graves ou assintomáticos nem sempre são notificados e ficam fora do balanço oficial.

O número de contaminações no mundo, em alta desde meados de outubro, aumentou 46% nos últimos sete dias, com relação à semana anterior. A propagação da variante ômicron, muito mais contagiosa que as demais cepas, pode provocar um “tsunami de casos”, alertou na quarta-feira (29) o diretor geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Full speech of @DrTedros' opening remarks at the media briefing on #COVID19 - 29.12.2021https://t.co/DQBDMxykdO — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 29, 2021

“Esse aumento exerce e continuará exercendo uma imensa pressão nos funcionários do setor da saúde, que já estão exaustos, e nos sistemas de saúde [dos países], que estão à beira do colapso”, completou o chefe da OMS.

Recordes na Europa

A maioria das novas infecções foi registrada na Europa, onde vários países alcançaram recordes na quarta-feira (29). O bloco contabilizou 4.022.000 nos últimos sete dias (+36% com relação à semana anterior).

A França registrou na quarta-feira 208.000 casos em apenas 24 horas, um saldo que dobrou em pouco mais de três dias, já que no sábado o país tinha atingido a barra de 100.000 contaminações diárias. As autoridades inicialmente atribuíram essa aceleração ao aumento de testes realizados pela população em razão às vésperas do Natal. No entanto, o número continuou subindo no início desta semana.

O Reino Unido tem mais de 10.000 pessoas internadas com Covid-19, o número mais alto no território desde março. Já a Dinamarca é o país com mais casos novos em relação à sua população e pulverizou seu recorde, com 23.228 novas infecções.

Pandemia recua apenas na Ásia

Os europeus são seguidos dos Estados Unidos e do Canadá (2.264.000 casos) e a situação também começa a preocupar na América Latina. A única região do globo que registrou uma queda foi a Ásia, com 268.000 nesse período (-12%).

Até o momento, a explosão de casos não se traduziu em um aumento no número de mortos, que há três semanas vem caindo ao redor do mundo. O total de vítimas fatais da pandemia da Covid-19 até agora é de mais de 5,4 milhões de pessoas.

(Com informações da AFP)

