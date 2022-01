Coreia do Norte avança no desenvolvimento de míssil hipersônico

A Coreia do Norte efetuou com sucesso um segundo teste com míssil hipersônico, confirmou nesta quinta-feira (6) a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, sigla em inglês). Especialistas desconhecem os detalhes da arma testada, mas veem sinais de avanço tecnológico no arsenal militar norte-coreano. Rússia, China, Estados Unidos e Coreia do Norte disputam uma corrida para desenvolver essas armas, que são capazes de desviar de escudos antimísseis e viajam a velocidades muito superiores à do som, dependendo da tecnologia que empregam.

Em setembro passado, o regime comunista de Pyongyang já tinha surpreendido as grandes potências com uma experiência semelhante. No lançamento desta quarta-feira (5), a novidade foi que o míssil estava carregado com uma "ogiva hipersônica deslizante", que "atingiu com precisão um alvo a 700 km de distância", reportou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês). O disparo "reconfirmou o controle de voo e a estabilidade do míssil na etapa de voo ativo e avaliou o rendimento da nova técnica de movimento lateral aplicada à ogiva hipersônica", disse a KCNA.

Um míssil hipersônico é mais rápido e mais manobrável do que um míssil padrão. A interceptação desse tipo de objeto pelos sistemas de defesa é considerada mais difícil. Anualmente, os Estados Unidos gastam bilhões de dólares no desenvolvimento de sistemas de defesa capazes de detectar este e outros tipos de armas convencionais e atômicas.

O lançamento norte-coreano também confirmou "a fiabilidade do sistema de bulbo de combustível em condições meteorológicas de inverno", que pode ser interpretado como uma possível referência ao recipiente de combustível líquido.

Este novo sistema elimina a necessidade de carregar os mísseis com um agente propulsor no local de lançamento, como ocorre com os mísseis convencionais movidos a líquido, um processo demorado que dá ao inimigo ampla oportunidade de localizá-los e destruí-los. Dependendo do projeto, os mísseis hipersônicos podem transportar ogivas convencionais ou nucleares.

Ameaça mais séria

Alguns especialistas acreditam que as armas hipersônicas têm benefícios limitados, enquanto outros advertem que se a Coreia do Norte desenvolver totalmente a tecnologia, o país asiático se tornará uma ameaça ainda maior para o mundo.

Desde que o líder norte-coreano Kim Jong-un chegou ao poder há uma década, o país avançou rapidamente no desenvolvimento de sua tecnologia militar. Os mísseis hipersônicos estão entre as "principais prioridades" do plano quinquenal da Coreia do Norte, informou a mídia estatal no ano passado.

"Parece que os norte-coreanos identificaram os planadores hipersônicos como uma necessidade militar (provavelmente porque perceberam que pode ser uma solução eficaz de defesa contra antimísseis balísticos)", tuitou Ankit Panda, especialista em estratégias de defesa e arsenal nuclear na região Ásia Pacífico, pesquisador do think tank norte-americano Carnegie Endowment for International Peace.

"Precisaríamos de dados independentes e detalhados para avaliar a eficácia real desses mísseis, mas se levarmos em consideração as duas declarações norte-coreanas sobre o Hwasong-8 e este míssil, este teste parece ter sido melhor do que o de setembro", acrescentou Panda.

Em 2021, além do míssil hipersônico Hwasong-8, Pyongyang disse ter testado com sucesso um novo tipo de míssil balístico mar-solo (SLBM), um míssil de cruzeiro capaz de percorrer longas distâncias e uma arma lançada por um trem.

Condenação internacional

Estados Unidos, Japão e Canadá condenaram o novo teste, ocorrido na quarta-feira.

"Esse lançamento viola múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU e representa uma ameaça aos vizinhos da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) e à comunidade internacional", disse um porta-voz do Departamento de Estado americano. "Seguimos comprometidos com uma reaproximação diplomática com a RPDC e lhes pedimos que dialoguem", acrescentou.

Nesta quinta, a Alemanha pediu a Pyongyang que "aceite as ofertas de negociações feitas pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul e que inicie negociações sérias sobre o desmantelamento de seus programas nucleares e de mísseis", de acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores alemão.

Desde que Joe Biden tomou posse há um ano, os Estados Unidos declararam repetidas vezes que estão dispostos a se reunir com as autoridades norte-coreanas. Mas Pyongyang rejeitou até agora a oferta, acusando Washington de continuar aplicando políticas "hostis". A Coreia do Norte diz que precisa de seu arsenal para se defender contra uma eventual invasão americana.

Com informações da RFI e AFP

