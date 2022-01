Djokovic fica detido na Austrália até segunda: como o tenista virou pária internacional

O tenista sérvio Novak Djokovic não será expulso da Austrália antes de segunda-feira (10). O número um mundial pretendia participar do Torneio de Melbourne, mas teve o visto anulado pelas autoridades australianas por não apresentar uma certificação de vacinação contra a Covid-19. O esportista entrou com recurso. O caso tem repercussão mundial negativa para o sérvio.

O imbróglio do tenista Novak Djokovic para participar do Aberto da Austrália promete ser a primeira novela esportiva de 2022. O número 1 do tênis mundial, que se nega a apresentar um certificado de vacinação para o coronavírus, conseguiu uma liberação médica para isentá-lo do imunizante.

O documento foi aceito pelo Australian Open, mas as autoridades australianas decidiram cancelar o seu visto, assim que ele desembarcou no país. Depois de passar várias horas bloqueado no aeroporto, na quarta-feira (5), Djokovic foi transferido para o Park Hotel de Melbourne, que acolhe cerca de 40 imigrantes em situação ilegal. O hotel tem fama de insalubre. Alguns refugiados que passaram pelo local relataram a canais de TV que viram larvas na comida.

O tenista entrou com um recurso contra sua expulsão do país, mas o promotor australiano Christopher Tran afirmou que a audiência só deve acontecer na próxima segunda.

O torneio vai começar no dia 17 de janeiro e vai até o dia 30 deste mês.

Atrito diplomático

A decisão australiana de não permitir a entrada de Djokovic foi uma forma de o primeiro-ministro Scott Morrison responder às críticas internas que muitos australianos fazem contra seu governo conservador. Ao rejeitar o privilégio que seria concedido ao tenista, ele ganha pontos com a população.

"Estamos esperando que ele se apresente e nos dê provas para apoiar sua isenção", disse Morrison em uma coletiva de imprensa. "Se essa evidência for insuficiente, ele não será tratado de maneira diferente de ninguém, e voltará para casa no primeiro avião", declarou o chefe de governo. Não haverá regras especiais para a Novak Djokovic. Nenhuma", enfatizou.

Na quarta-feira, Morrison publicou em suas redes sociais: “O visto de Djokovic foi cancelado. Regras são regras, especialmente quando se tratam de nossas fronteiras. Ninguém está acima dessas regras”.

Contudo, manter o tenista detido no aeroporto irritou o presidente sérvio, Aleksandar Vucic. Ele entrou no caso e denuncia uma "perseguição política" contra o esportista que já ganhou o Grande Slam da Austrália nove vezes.

Belgrado fará uma reunião com o governo australiano para tentar, ao menos, que Djokovic possa ficar hospedado na casa que tinha alugado para o período. Por enquanto, o tenista está em no hotel que é descrito como “infame” pelas autoridades sérvias.

O caso tem repercussão mundial negativa para o sérvio, que é alvo de chacotas com seu nome –“Djocovid” –, e tornou-se uma espécie de "pária pestilento" internacional, como definiu a emissora francesa Franceinfo.

Em um momento em que boa parte dos países exigem um certificado de vacinação para a entrada em suas fronteiras, o atleta, que vive de jogar tênis em diferentes lugares do mundo, se nega a dizer se recebeu a vacina ou não.

De imprudente com a Covid-19 na Croácia a antivacina na Austrália

Desde o início da pandemia, o sérvio adotou posicionamentos públicos polêmicos sobre as medidas sanitárias. Ainda em abril de 2020, ele disse que era contrário à imposição de vacina obrigatória para que os atletas pudessem participar de torneios esportivos. Desde então, ele não falou mais sobre sua vacinação, dizendo tratar-se de um assunto privado.

Depois da Associação dos Tenistas Profissionais ter suspendido todas as competições oficiais até agosto de 2020, o sérvio se revoltou e decidiu organizar um torneio de exibição na Croácia, o Adria Tour. O evento foi realizado em junho de 2020, sem qualquer preocupação com medidas de distanciamento social ou máscaras. Como era esperado, ao menos dois treinadores e quatro jogadores, entre eles Djokovic, foram contaminados pelo coronavírus no evento.

Após os casos positivos, o tenista sérvio admitiu o erro, pediu desculpas em suas redes sociais e recomendou aos torcedores que tinham participado do torneio que fizessem o teste da Covid-19.

No entanto, a sua negativa em continuar a seguir regras sanitárias impostas a todos em um momento de recorde de transmissão da Covid-19, com a variante ômicron, mostra que o atual n°1 do mundo não aprendeu grande coisa com o incidente.

Como disse o espanhol Rafael Nadal, já em Melbourne para o torneio, “ele fez suas escolhas e cada um é livre para fazer suas escolhas, mas há consequências”. “O mundo já sofreu demais para não seguir as regras [sanitárias]”, concluiu Nadal.

(Com informações da RFI e da AFP)

