Tempestade de neve provoca engarrafamento e mata mais de 20 pessoas no Paquistão

Mais de 100.000 automóveis foram para a cidade turística de Murree nos últimos dias para ver as grandes e raras nevascas na região, que fica cerca de 70 quilômetros ao nordeste de Islamabad.

Ao menos 21 pessoas morreram provavelmente de frio, presas dentro de seus veículos neste sábado (8) no Paquistão. Os carros ficaram bloqueados por uma tempestade de neve em uma cidade montanhosa do norte do país, informou o ministro do Interior paquistanês.

Os militares foram mobilizados para limpar as estradas e resgatar as pessoas que seguem presas, informou o ministro Sheij Rashid em um vídeo. Mais de 100.000 automóveis foram para a cidade turística de Murree nos últimos dias para ver as grandes e raras nevascas na região. O movimento, aliado à neve, provocou enormes engarrafamentos nas vias de acesso e saída da cidade, segundo um porta-voz da polícia.

Murree, que fica cerca de 70 quilômetros ao nordeste de Islamabad e foi fundada no século 19, é um popular destino turístico para viagens de um dia a partir da capital. O gabinete do chefe da província de Punjab anunciou que a cidade foi declarada "zona de desastre" e pediu às pessoas para não viajarem ao local.

Entre as 21 vítimas, está a família de um policial. O homem, a mulher e os seis filhos morreram de frio dentro do carro, informou o serviço de regate paquistanês Rescue 1122. A polícia não confirmou ainda se as outras vítimas também morreram de frio ou intoxicadas por monóxido de carbono acumulado dentro dos carros.

Mais de um metro de neve

Vídeos postados nas redes sociais mostram os carros engarrafados, para-choque contra para-choque, cobertos por mais de um metro de neve. Segundo Usman Abbasi, um turista bloqueado em Murree, a neve continua a cair na cidade na tarde deste sábado. “As pessoas estão enfrentando uma situação terrível”, disse ele em entrevista pelo telefone.

Há vários dias, várias fotos mostrando os turistas brincando na neve na região de Murree são compartilhadas nas redes sociais paquistanesas.

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, declarou estar chocado, mas também irritado pela tragédia. “Uma tempestade de neve sem precedentes e um tráfego intenso de pessoas que viajaram sem verificar as condições meteorológicas pegaram as autoridades locais desprevenidas”, tuitou o premiê. “Mandei abrir uma investigação e criei uma nova regulamentação rigorosa para prevenir tragédias como estas”, completou Khan.

Advertência

Desde o final de semana passado, as autoridades paquistanesas haviam advertido os turistas contra uma superlotação de Murree, mas o alerta não impediu que milhares de habitantes de Islamabad viajassem agora para a cidade. “Além dos turistas, a população local também enfrenta sérios problemas”, detalhou Usman Abbasi.

A maioria dos bairros da cidade enfrenta falta de gás e de água potável porque os canos estão congelados e nos hotéis não há comida suficiente para todo mundo.

Situada a 2.300 metros de altura, a ex-cidade sanatório fundada pelos britânicos, tem ruas estreitas e íngremes que vivem engarrafadas, mesmo quando não neva. De acordo com Sheikh Rashid Ahmed, os moradores acolhem vários turistas ou levaram cobertores e alimentos para as pessoas bloqueadas nos engarrafamentos. As escolas e prédios públicos também servem de abrigo aos visitantes.

(Com informações da AFP)

