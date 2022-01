Aplicativo falso de 'leilão de muçulmanas' revela alto grau da islamofobia e misoginia na Índia

Um homem suspeito de estar envolvido na criação do aplicativo que pretendia leiloar mulheres muçulmanas no momento em que foi preso em 7 de janeiro de 2022, em Bombaim. REUTERS - NIHARIKA KULKARNI

Texto por: RFI 2 min

A Índia foi abalada esta semana por uma escandalosa campanha islamofóbica na internet: criminosos criaram um aplicativo no qual postavam fotos de mulheres muçulmanas famosas para, segundo eles, leiloá-las. A polícia prendeu os primeiros suspeitos, mas não foi a primeira vez que este tipo de situação acontece nada Índia, reflexo do vertiginoso crescimento da islamofobia no país. O aplicativo oferecia em leilão mulheres muçulmanas famosas como advogadas, ativistas, jornalistas e pilotos de avião.