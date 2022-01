Show com "sambistas" escandaliza religiosos; príncipe abre inquérito na Arábia Saudita

"Sambistas" se apresentam em show polêmico na Arábia Saudita. © Reprodução Twitter

Texto por: RFI 2 min

Um show de samba com "passistas" consideradas "nuas demais" viralizou e gerou enorme polêmica esta semana na Arábia Saudita. O caso acabou forçando as autoridades locais a abrirem uma investigação neste reino conservador do Golfo. A monarquia muçulmana recentemente se abriu para grandes eventos esportivos e festivais de entretenimento, aprovados por parte da população, mas que enfurecem os religiosos mais conservadores.