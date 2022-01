ONU faz pedido recorde de ajuda humanitária de US$ 5 bi para Afeganistão

No Afeganistão, 23 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária urgente. Imagem ilustrativa de uma menina na cidade de Herat, em 27 de novembro de 2021. AP - Petros Giannakouris

Texto por: RFI 1 min

É a maior ajuda humanitária da história solicitada para um único país. A ONU pediu nesta terça-feira (11) mais de US$ 5 bilhões, ou cerca de R$ 29 bilhões, para apoiar o Afeganistão em 2022. Seis meses após a tomada do poder pelos talibãs, mais da metade da população do país está à beira da crise alimentar.