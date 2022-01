Justiça francesa condena empresa a pagar R$ 32 mil a vítimas de implante de silicone PIP

Mais de 300 mil próteses da PIP foram implantadas pelo mundo, entre elas 25 mil no Brasil. O produto parou de ser usado em 2010, após a descoberta de fraude na produção. ©Reuters.

Texto por: RFI 2 min

A empresa alemã que certificou implantes mamários defeituosos da PIP (Poly Implant Prothese) foi condenada nesta quinta-feira (13) a pagar € 5.000 (cerca de R$ 32 mil) a 1.600 mulheres de diferentes nacionalidades que receberam as próteses. Os implantes mamários eram feitos com silicone industrial e tinham alta taxa de rompimento. Milhares de próteses PIP foram implantadas no Brasil.