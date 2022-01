Austrália volta a negar visto de Djokovic para proteger “sacrifício” da população na pandemia

O segundo cancelamento do visto do tenista Novak Djokovic, anunciado pelas autoridades australianas, visa proteger o resultado do "sacríficio" dos australianos durante a epidemia de Covid-19, submetidos a um rígido lockdown. A declaração foi dada nesta sexta-feira (14) pelo primeiro-ministro do país, Scott Morrison, e diminui as esperanças do atleta de disputar o Aberto da Austrália, que começa na próxima segunda-feira (17).

"Os australianos se sacrificaram muito durante essa pandemia, e querem, com razão, que o resultado desse sacrifício seja protegido", declarou o premiê em um comunicado, comentando o caso do jogador sérvio, que pretendia entrar no país sem estar vacinado contra a Covid-19.

O juiz Anthony Kelly, que havia impedido a expulsão do tenista no início da semana, deve realizar uma audiência em caráter de emergência nesta sexta-feira (14) para analisar o caso, informou, em um comunciado, o tribunal federal australiano. O pedido foi feito pelos advogados de Djokovic.

Na sequência, as autoridades australianas aceitaram interromper o processo de expulsão do tenista até o anúncio da decisão da Justiça. Ele não será detido antes do interrogatório previsto neste sábado (15) de manhã, segundo seu advogado, Stephen Lloyd.

Nesta sexta-feira, o ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, anunciou que o visto do tenista sérvio Novak Djokovic havia sido cancelado pela segunda vez.

Hawke afirmou que o fato de Djokovic não estar imunizado contra a Covid-19 é um risco para os cidadãos do país. A decisão tem "bases sanitárias" e de "preservação da ordem pública", de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Imigração. O governo australiano está "comprometido a proteger as fronteiras, principalmente no contexto da epidemia de Covid-19", diz o texto.

O tenista desembarcou em Melbourne para disputar o 21º título do Aberto da Austrália, um recorde absoluto no circuito masculino, e romper o empate triplo com o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer (os três possuem 20 títulos). Federer está ausente do torneio por lesão.

Assim que chegou ao país, na semana passada, Djokovic teve seu visto cancelado em 5 de janeiro e foi colocado em um hotel para imigrantes ilegais. A situação piorou na quarta-feira (12), quando o tenista reconheceu ter preenchido errado o formulário de entrada no país e as regras de isolamento depois de ter sido testado positivo em dezembro - o que, segundo ele, justificaria o fato de não estar vacinado. Mas, de acordo com os formulários de dispensa de vacinação da Autoridade Federal Australiana, uma infecção anterior por Covid-19 não é um motivo válido para não ser vacinado. O tenista já tinha pego a doença em 2020.

Com o anúncio de hoje, as esperanças de que ele possa participar do torneio são remotas, segundo o correspondente da RFI em Sidney, Grégory Plesse, mas ainda pode haver reviravoltas no caso,

Torneio começa segunda-feira

O segundo cancelamento do visto faz com que o jogador seja proibido de entrar no país durante três anos, exceto em circunstâncias excepcionais.

Djokovic foi nove vezes vencedor do Aberto da Austrália, incluindo as três últimas edições. Por sua vez, Rafael Nadal, que voltou na semana passada após meses de lesão com uma vitória no Melbourne Summer Set, fará sua estreia no Grand Slam contra o americano Giron, 66º colocado do ranking da ATP.

O Aberto da Austrália chegou a prever a participação do tenista sérvio na primeira rodada do torneio, que tem início na próxima segunda-feira (17). Outro favorito e finalista do ano passado, o russo Daniil Medvedev, terá pela frente o suíço Henri Laaksonen. No torneio feminino, a número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty, também iniciará sua trajetória contra uma das jogadoras vindas do qualifying, as rodadas classificatórias.

Campeã recentemente do WTA Finals, a hispano-venezuelana Garbiñe Muguruza, terceira cabeça de chave, fará sua primeira partida contra a francesa Clara Burel, de 20 anos e 78ª colocada no ranking da WTA. Por sua vez, a espanhola Paula Badosa, oitava colocada, enfrentará a australiana Ajla Tomljanovic. A atual campeã feminina de Melbourne, a japonesa Naomi Osaka, iniciará a defesa do título contra a colombiana Camila Osorio.

