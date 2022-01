Ucrânia diz ter indícios de que Rússia está por trás de ciberataque; Otan e UE anunciam ajuda

À esq, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o secretário-geral da Otan Jens Stoltenberg (à dir), durante uma reunião em Bruxelas em dezembro de 2021. AP - Olivier Matthys

Texto por: RFI 3 min

O ministério de Relações Exteriores da Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (14) ter indícios de que o governo russo esteja por trás do grave ciberataque que atingiu o país, realizado em um momento de forte tensão militar entre os dois países. A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e a União Europeia prometeram apoiar o país do Leste Europeu em todos os problemas causados pelo ataque.