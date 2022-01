Coreia do Norte lança dois novos mísseis e acelera testes militares

A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado" na costa leste da Coréia do Norte, foto divulgada em 14 de janeiro de 2022 pela Agência Central de Notícias da Coréia do Norte.

A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira (17) dois novos projéteis que são, provavelmente, mísseis balísticos, segundo as autoridades sul-coreanas. Este é o quarto teste que o regime realiza desde o início do ano, aumentando as preocupações da comunidade internacional sobre as ambições militares do regime norte-coreano.

A Coreia do Norte acelerou nas últimas semanas os testes de armamentos, o que mostra a intenção do governo de reforçar suas capacidades militares apesar de o país ser alvo de várias sanções internacionais. Os dois "mísseis balísticos de curto alcance" foram lançados de um aeroporto perto de Pyongyang, antes das 9h no horário local, e percorreram 380 quilômetros a uma altitude de 42 quilômetros, de acordo com as Forças Armadas da Coreia do Sul.

A frequência e a diversidade dos testes mostram que a Coreia do Norte "tenta melhorar sua tecnologia e capacidade operacional para realizar ações secretas" e visa "confundir os outros países, para que tenham dificuldade em detectar sinais de que os norte-coreanos preparam um lançamento", declarou o ministro da Defesa sul-coreano, Nobuo Kishi, em uma coletiva de imprensa. "O desenvolvimento da tecnologia da Coreia do Norte em matéria de mísseis não pode ser ignorado pelas forças de segurança do Japão e da região", acrescentou.

Mísseis hipersônicos

O regime norte-coreano também afirmou ter testado com sucesso, nos dias 5 e 11 de janeiro, mísseis planadores hipersônicos. A arma é considerada particularmente sofisticada. O segundo lançamento foi supervisionado pessoalmente pelo líder do país, Kim Jong-un.

Os mísseis hipersônicos podem atingir cinco vezes, ou mais, a velocidade do som. Eles são mais rápidos e de manejo mais simples e dificilmente interceptados pelos sistemas de defesa. Os Estados Unidos investem bilhões de dólares em escudos antimísseis e reagiram na semana passada adotando novas sanções, que Pyongyang qualificou de "provocação."

"Direito à autodefesa"

A Coreia do Norte tem o "legítimo direito" à autodefesa, afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores à KCNA. Apesar das sanções internacionais sobre seus programas de armas, Pyongyang se esforça para modernizar suas forças armadas e recusa a retomada do diálogo com os Estados Unidos, que segue paralisado.

Em uma importante reunião do partido que governa a Coreia do Norte no mês passado, Kim Jong-un prometeu continuar desenvolvendo as capacidades de defesa do país. "Se os Estados Unidos decidirem confrontar a Coreia do Norte, o regime será forçado a reagir de maneira mais firme", declarou um porta-voz do ministério norte-coreano das Relações Exteriores, na sexta-feira.

Em seu plano de defesa divulgado em janeiro de 2021, a Coreia do Norte citou os mísseis supersônicos como uma das suas prioridades. O país também atravessa uma grave crise econômica, agravada pelas sanções e o fechamento de suas fronteiras, imposta em nome da luta contra a Covid-19. Pyongyang busca impressionar sua população com proezas militares, estimam analistas.

