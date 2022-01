Prêmio Nobel da Paz, Ramos-Horta será candidato à presidência do Timor Leste aos 72 anos

José Ramos-Horta anunciou sua candidatura à presidência do Timor Leste. O prêmio Nobel da Paz já governou o país entre 2007 e 2012 (foto) Reuters

Texto por: RFI 3 min

O prêmio Nobel da Paz José Ramos-Horta anunciou nesta segunda-feira (24) sua candidatura à presidência do Timor Leste, país que ele defendeu do exílio ao longo de 25 anos após a invasão indonésia. Aos 72 anos, Ramos-Horta tentará chegar ao poder pela segunda vez. Ele foi presidente do país asiático entre 2007 e 2012.