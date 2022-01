Putin diz a Macron que países ocidentais desconsideraram preocupações da Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, reclamou nesta sexta-feira (28) que as exigências russas não foram ouvidas pelos países ocidentais, em relação à crise ucraniana. Ele conversou por telefone com o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.

Publicidade Leia mais

"As respostas dos Estados Unidos e da Otan não levaram em consideração as preocupações fundamentais da Rússia", indicou o Kremlin em um comunicado sobre a conversa entre os dois presidentes. "A pergunta chave foi ignorada, ou seja, como os Estados Unidos e seus aliados pensam colocar em prática o princípio segundo o qual nenhum país deve reforçar sua segurança em detrimento dos outros", reiterou o documento.

Há vários dias, a Rússia vem exigindo uma garantia formal dos Estados Unidos sobre a não expansão da Otan para o leste da Europa, que, segundo o Kremlin, ameaçaria a segurança do território russo. Um dos principais motivos de tensão entre Moscou e os países ocidentais é que a aliança atlântica sinaliza há anos que a Ucrânia pode ser integrada. Isso garante que a organização defenderá Kiev em caso de guerra.

Na quarta-feira (26), o Departamento de Estado americano indicou que as exigências de Moscou são "inaceitáveis". Um dia depois, o chefe da diplomacia da Rússia, Serguei Lavrov, afirmou que o Kremlin não reagiria imediatamente à negativa, mas considerou que a reação de Washington "permite esperar o início de uma discussão séria sobre questões secundárias".

Moscou não quer guerra

Após a conversa com o presidente francês, Putin declarou que estudará as propostas de Washington e da Otan, antes de tomar novas decisões. Segundo as agências de notícias russas, os dois dirigentes se comprometeram a dar continuação aos diálogos sobre as questões relativas à segurança na Europa.

O presidente russo também declarou que quer seguir trabalhando para a resolução do conflito no leste da Ucrânia, que já dura oito anos. Para isso, ele lembrou da existência dos diálogos diplomáticos entre Moscou, Kiev, Paris e Berlim: uma próxima rodada deve ocorrer no início de fevereiro.

Antes da conversa entre Putin e Macron, Lavrov afirmou que a Rússia não tem interesse em um conflito. "Se isso depender de nós, não haverá guerra. Não queremos guerra. Mas não permitiremos que nossos interesses sejam grosseiramente pisoteados, que sejam ignorados", indicou, em uma entrevista a rádios russas.

O chefe da diplomacia da Rússia também sublinhou que espera um novo encontro com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, nas próximas semanas. Segundo ele, as propostas dos Estados Unidos são melhores do que as da Otan.

(Com informações da AFP e Reuters)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro