Covid-19: ministro de Hong Kong renuncia por ter participado de festa com mais de 200 convidados

"Não dei o melhor exemplo", afirmou o ministro do Interior de Hong Kong, Caspar Tsui, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (31). AP - Kin Cheung

Texto por: RFI 2 min

O ministro do Interior de Hong Kong, Caspar Tsui, renunciou nesta segunda-feira (31) depois de protagonizar um escândalo. Em um momento em que as autoridades recomendavam que a população evitasse aglomerações para barrar a propagação de Covid-19, ele participou de uma festa com mais de 200 convidados.