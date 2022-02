"Ameaças de sanções não farão a Rússia recuar", diz Moscou sobre crise ucraniana

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, terão um diálogo nesta terça-feira (1), que poderá se revelar determinante para os desdobramentos da crise ucraniana. A poucas horas do telefonema, Moscou deu o tom da conversa e disse que não irá "recuar" diante das ameaças de punições dos Estados Unidos.

"É Washington, não Moscou, que está alimentando as tensões. Não vamos bater em retirada, nem ficar quietos escutando as ameaças de sanções dos Estados Unidos", declarou a embaixada russa em Washington, em sua página no Facebook. A mensagem foi uma reação a um tuíte do corpo diplomático dos EUA, que acusou a Rússia de "invadir" a Ucrânia em 2014 e anexar a península da Crimeia.

Ontem, após uma reunião do Conselho de Segurança da ONU que discutiu a crise, o presidente Joe Biden afirmou que os Estados Unidos querem uma saída diplomática, mas estão prontos “para o que quer que aconteça”.

A Rússia é acusada por americanos, europeus e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) de ter posicionado 100 mil soldados na fronteira da Ucrânia, em antecipação a uma possível invasão da ex-república soviética por seu desejo de integração à aliança militar ocidental, formada por 30 países.

O Kremlin nega qualquer intenção bélica, mas condiciona baixar as tensões na fronteira ucraniana à obtenção de garantias de sua segurança, incluindo a exigência de que a Ucrânia nunca será um país membro da Otan.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça-feira (1°) que o apoio diplomático e militar ao país, diante dos temores de um ataque da Rússia, é o maior registrado desde 2014, quando Moscou anexou a região da Crimeia.

"O apoio diplomático à Ucrânia é o maior desde 2014, incondicional e continua. A assistência militar e técnica à Ucrânia é a maior, mais valiosa, e continua chegando", ressaltou Zelensky, no Parlamento.

Rússia ainda estuda resposta

Na semana passada, os dois ex-inimigos da Guerra Fria trocaram cartas. Os EUA enviaram aos russos as propostas dos ocidentais para a segurança da Europa. Na sequência, a Rússia pediu explicações adicionais. No entanto, o presidente Vladimir Putin considerou o projeto americano insuficiente e, assim, Moscou continua a trabalhar em uma resposta escrita às contrapropostas feitas por Washington.

O principal ponto de atrito entre russos e ocidentais continua sendo a ampliação da Otan a países limítrofes da Rússia. Moscou quer garantias de que a aliança militar ocidental, criada em 1949 sob a liderança dos Estados Unidos no contexto inicial da Guerra Fria, não se abrirá à integração de novos países membros do leste europeu, principalmente a Ucrânia.

No entanto, essa demanda de Moscou é considerada inaceitável pelos ocidentais, e particularmente pelos Estados Unidos, porque seria o equivalente a reconhecer que a Rússia tem uma esfera de influência preservada na região, para o usufruto de seus interesses.

