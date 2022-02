Morre o menino Rayan que caiu em poço no Marrocos

O menino Rayan, de cinco anos, foi retirado pelos socorristas de um túnel cavado no solo até o poço em que ele havia caído. As autoridades do Marrocos confirmaram a morte da criança.

Assim que foi retirado do túnel, o menino foi levado imediatamente para uma ambulância que estava de prontidão, onde os pais o esperavam.

Engajados numa corrida contra o tempo, os socorristas marroquinos trabalharam durante este sábado (5) para tentar salvar a criança, que caiu em um buraco de mais de trinta metros de profundidade, deixando o país em profunda aflição.

Durante a tarde (por volta das 15 horas em Paris, 11h em Brasília), as equipes conseguiram entrar no túnel construído para tentar chegar ao local onde ele estava. Uma equipe médica assumiu, então, a missão para retirar o garoto com a ajuda de uma maca. Porém, muitas horas se passaram sem nenhuma nova notícia e até o início da noite ainda não havia informações sobre seu estado de saúde.

A operação acontecia manualmente, "com muita cautela para evitar vibrações que pudessem causar deslizamentos de terra". Na entrada do túnel, um grupo de bombeiros esperava com equipamentos médicos. Um helicóptero médico também foi acionado.

Rayan caiu num poço de apenas 45 centímetros de diâmetro na última terça-feira (1°). Desde então, uma multidão se reuniu em orações no local das buscas. Muitas pessoas acamparam perto do poço, numa zona montanhosa a quase 700 metros de altura. Barreiras metálicas foram montadas para conter a multidão.

Corrente de orações

À medida que o desfecho se aproximava, os curiosos cantavam em coro “Allah Akbar” (Deus é o maior) ou entoavam canções religiosas. "Somos solidários com esta criança, amada no Marrocos e em todo o mundo, esperamos, pela vontade de Deus, que ele saia", disse Hafid El Azzouz, morador da região.

As equipes de socorro cavaram um túnel para tentar alcançar o menino e trazê-lo de volta à superfície. Os técnicos enviaram água e oxigênio através de tubos e garrafas, sem ter certeza de que o menino poderia usar os suprimentos.

Imagens feitas por uma câmera de inspeção haviam mostrado Rayan "deitado de costas" no poço estreito onde caiu e, de acordo com as equipes de resgate, era "impossível dizer com certeza se ele estava vivo".

Em nenhum momento, no entanto, os socorristas pareciam perder a esperança de resgatá-lo com vida do buraco de 32 metros de profundidade, cavado perto da casa da família, em Ighran, não muito longe da cidade de Bab Berred, na província de Chefchaouen, no norte do Marrocos.

Rochas dificultaram o trabalho

Os trabalhos de perfuração de um túnel horizontal de poucos metros avançaram lentamente nesta aldeia, que fica numa região pobre do país. Os socorristas tiveram dificuldade para superar a presença de rochas no terreno. Na manhã deste sábado, após três horas de esforço, eles conseguiram destruir uma grande pedra com a ajuda de equipamentos elétricos, a fim de evitar rachaduras ou o colapso do terreno.

"Continuo esperançoso de que meu filho sairá vivo daquele poço", disse o pai de Rayan à televisão pública 2M, na noite de sexta-feira. "Agradeço a todas as pessoas mobilizadas e aqueles que nos apoiam no Marrocos e em outros lugares," completou.

A tragédia começou com o desaparecimento do menino na terça-feira, às 14h00, hora local (10h em Brasília). "Toda a família se mobilizou para procurá-lo, até percebermos que ele havia caído no poço", disse a mãe do menino, com os olhos cheios de lágrimas, à imprensa.

Solidariedade nas redes

O acidente de Rayan gerou comoção e solidariedade nas redes sociais em todo o mundo. "Resista pequeno Rayan, por favor, resista", implorava um internauta no Twitter. "Mal posso esperar pelo momento de ler o tuíte que dirá que #Rayan está nos braços dos pais", escreveu outro internauta.

"Nossos corações estão com a família e oramos a Deus para que ele se reúna com seus parentes o mais rápido possível", afirmou o porta-voz do governo marroquino, Mustapha Baitas, horas antes de que as buscas encerrassem e a morte do menino fosse noticiada, num comunicado do gabinete real do Marrocos.

(Com informações da AFP)

