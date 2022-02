Argentina espera reconhecimento da UE sobre disputa de soberania das ilhas Malvinas

Farol de cabo Pembroke, em Porto Stanley, nas ilhas Malvinas, em 2019 AFP/Archivos

Texto por: RFI 2 min

Argentina espera que a União Europeia (UE) reconheça a existência de uma disputa de soberania com o Reino Unido sobre as ilhas Malvinas, sem que o tema monopolize o diálogo com o bloco. A declaração foi dada nesta segunda-feira (7) em Bruxelas por Mariano Carmona, secretário do Ministério das Relações Exteriores da Argentina para as Malvinas, Antártica e Atlântico Sul.