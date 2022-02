China pede que Hong Kong tome medidas para controlar "surto" de Covid-19

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu às autoridades de Hong Kong que tomem "todas as medidas necessárias" para controlar uma onda sem precedentes de infecções pela variante ômicron do coronavírus.

Publicidade Leia mais

A declaração, feita nesta quarta-feira (16) à imprensa local, um dia depois de a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, descartar um lockdown total da cidade, como tem sido a prática na China continental. Desde o início da pandemia, o território aderiu à política de "covid zero" do governo chinês.

Mas, desde o surgimento dos primeiros casos da ômicron, no final de dezembro, a cidade registrou mais de mil casos por dia com hospitais sobrecarregados. Nesta quarta-feira foram contabilizados 4.280 casos, o que é considerado um novo recorde.

Os jornais pró-Pequim de Hong Kong - Ta Kung Pao e Wen Wei Po - informaram que Xi Jinping pediu às autoridades locais que "implementassem todas as medidas necessárias para proteger" a saúde. Hong Kong deve "priorizar a estabilização e o controle da situação da covid acima de qualquer outra coisa", acrescentou Xi.

Após as autoridades chinesas terem detectado a ômicron em Pequim, milhares de pessoas foram colocadas em isolamento © China Daily via REUTERS

Horas depois das declarações serem divulgadas, Lam expressou sua "gratidão" ao presidente pela preocupação demonstrada. "O governo irá, conforme a importante instrução do presidente Xi Jinping, assumir a responsabilidade principal de adotar todas as medidas necessárias para proteger a vida e a saúde dos habitantes de Hong Kong", disse ela em comunicado nesta quarta.

A China continua sendo um dos poucos países do mundo a aplicar a política de "covid zero", que consiste em eliminar qualquer foco epidêmico, fechando cidades inteiras por semanas, rastreando casos de contato e realizando testes em massa.

Hong Kong deve adotar o lockdown para conter surto de Covid-19 © AP / Kin Cheung

Reforço de medidas

Há dúvidas de que Hong Kong, uma das cidades mais povoadas do mundo, consiga manter a política do zero covid, com a chegada da ômicron e o aumento das infecções. Desde o surgimento da variante no final de dezembro, as autoridades reforçaram as medidas de distanciamento social, fecharam escolas, e depois das 18h os restaurantes só podem servir refeições para levar.

A administração de Lam pediu no fim de semana ajuda à China, inclusive para aumentar a capacidade de testes e construir rapidamente instalações de quarentena. Os hospitais estão sobrecarregados e pelo menos duas instalações colocaram pacientes em leitos instalados ao ar livre, muitos deles idosos encolhidos sob várias camadas de cobertores.

Na semana passada, os supermercados estavam lotados de moradores locais estocando alimentos e produtos de primeira necessidade.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro