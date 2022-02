Depois de virar meme, fabricantes de móveis disputam autoria de mesa em que Putin recebeu líderes

É na pequena cidade de Cantu, perto do lago Como, na Itália, que funciona a fábrica de móveis OAK. Nela, afirma o CEO da empresa, Renato Pologna, foi construída, em 1995, a famosa mesa branca usada nos últimos dias pelo presidente russo, Vladimir Putin, para discutir a situação na Ucrânia com líderes de outros países.

O móvel, que virou alvo de piada e viralizou nas redes sociais, foi a solução encontrada pelo chefe de Estado russo para manter o distanciamento social de líderes que se recusaram a se submeter a testes de Covid-19 por profissionais russos antes de encontrá-lo, como foi o caso do presidente francês, Emmanuel Macron, há 11 dias. A cena inspirou diversos internautas, que usaram a imagem para criar diferentes montagens no Twitter.

O famoso móvel branco de seis metros de comprimento laqueado, ornado com folhas de ouro, foi feito sob medida em 1995 e entregue ao Kremlin, afirma o empresário italiano. "A mesa fazia parte de uma das maiores encomendas que já tivemos", declarou.

O móvel foi pago em liras, conta. Hoje, o preço corresponderia a cerca de € 100 mil euros (aproximadamente R$ 580 mil). A encomenda do governo russo, que na época tinha Boris Yeltsin no comando, chegou a € 20 milhões.

"Uma mesa é um lugar onde comemos, nos divertimos e brincamos, mas onde também decidimos guerras ou assinamos armistícios. Esperamos que ela traga sorte, e não leve a uma guerra", disse o CEO da fábrica de móveis à agência AFP. Como a empresa não foi a primeira a reivindicar a autoria do design do móvel, o empresário italiano fez questão de reunir e mostrar provas: uma foto da mesa colocada em um livro sobre o Kremlin, de 1999, um certificado assinado em 22 de novembro pelo então presidente Boris Yeltsin, e o projeto detalhado da mesa, antes da fabricação.

A mesa de 6 metros de comprimento na reunião entre Vladimir Putin e Emmanuel Macron se tornou famosa. via REUTERS - SPUTNIK

Espanhol também reivindica

"Tenho certeza do que estou dizendo", diz Pologna, questionado sobre as declarações de um outro fabricante espanhol, Vicente Zaragoza, que afirma ser o criador do famoso móvel, em 2005. "Imagino que, na Espanha, eles possam ter feito uma réplica, mas não posso afirmar", declarou o empresário italiano, tentando evitar polêmica.

Além do presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Scholz, também se recusou a fazer um teste contra a Covid-19 e sentou-se na longa mesa. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que recentemente esteve na Rússia, pode conversar com Putin um pouco mais de perto, já que não se negou a fazer o teste.

O presidente russo Vladimir Putin e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro em um aperto de mão durante encontro no Kremlin. © Office/TASS

Segundo o empresário italiano, sua fábrica mobiliou dois andares de uma área de cerca de 7000 m2 no Kremlin. "No exterior, a qualidade do design e do artesanato italianos são conhecidos", disse.

O sucesso da mesa, que se transformou em um objeto "cult", inspirou a família Pologna. "Produzir novas peças pode ser uma boa ideia", diz. Entre os clientes da marca estão famílias reais do Oriente Médio e ditadores como o ex-líder líbio Mouammar Kadhafi ou o iraquiano Saddam Hussein.

