Putin supervisionará tiros de mísseis na Rússia em plena Conferência de Segurança de Munique

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na manhã desta sexta-feira (18) que deverá supervisionar os exercícios militares que incluem tiros estratégicos de mísseis, neste sábado (19), na Rússia. O treinamento ocorre em meio às tensões na fronteira com a Ucrânia. O anúncio foi feito em um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa russo.

Publicidade Leia mais

Segundo Moscou, os tiros de mísseis integram uma série de exercícios militares realizados pelos soldados que estão posicionados no sul do país. Eles envolvem forças aeroespaciais, estratégicas e o exército russo do Norte e no mar Negro. As manobras visam, segundo o MInistério da Defesa do país, "testar o preparo" das forças russas e a "confiabilidade" das armas estratégicas nucleares e não-nucleares.

A Rússia também anunciou, nesta sexta-feira (18), a retirada de tanques perto da fronteira ucraniana, no oeste do país, e de armamentos que estão posicionados na Crimeia. De acordo com um outro comunicado divulgado pelo Ministério russo da Defesa, um trem militar transportou os soldados e o material que estavam no local. Os militares retornaram para suas base militares permanentes, na região de Ninji Novgorod, a mais de mil quilômetros da Ucrânia.

Segundo o texto, os soldados encerraram um exercício de treinamento, que já estava planejado. Alexei Roulev, um dos porta-vozes da força aérea russa, anunciou que dez aviões militares Su-24, que estavam na Crimeia, também deixaram a região em direção a outros aeródromos.

A Rússia, segundo os EUA, havia posicionado mais de 150 mil soldados nas fronteiras com a Ucrânia, o que gerou temores sobre uma possível invasão no país. Moscou desmente essa intenção e anuncia, desde terça-feira, a retirada de suas tropas, mostrando imagens de comboios cheios de equipamentos e soldados.

Apesar da aparente "boa vontade" dos russos, a Alemanha acusou o país, na sexta-feira (18), de colocar a segurança da Europa em risco, com exigências que datam da "Guerra Fria", pouco antes do início da conferência anual de Munique sobre segurança, que começa nesta sexta-feira e vai até domingo.

A crise na Ucrânia estará no centro dos debates – para os EUA, a Ucrânia pode ser invadida a qualquer momento. "Com o envio de tropas sem precedentes na fronteira com a Ucrânia e exigências datando da época da Guerra Fria, a Rússia coloca em questão os princípios fundamentais da ordem da paz europeia", declarou, em um comunicado, a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock.

A vice-presidente americana Kamala Harris chega à Alemanha, onde tem início, nesta sexta-feira, a Conferência de Segurança de Munique. MICHAELA REHLE AFP

Diversos líderes mundiais estarão na conferência, como a vice-presidente americana, Kamala Harris, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o chefe da Otan, Jens Stoltenberg, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Encontro entre Blinken e Lavrov

A Rússia não deve participar da conferência neste ano. O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, se encontrará na próxima semana com o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, "à condição de que não haja invasão russa na Ucrânia", indicou o departamento de Estado americano. De acordo com uma fonte da Casa Branca, o presidente americano deve se encontrar na sexta-feira com outros dirigentes, para tratar sobre a presença de tropas militares russas na fronteira.

O secretário de Estado américain Anthony Blinken em janeiro, em Kiev. REUTERS - POOL

As discussões continuaram nesta quinta-feira (17) entre Estados Unidos, que temem um ataque contra a Ucrânia "nos próximos dias", e a Rússia, que rejeita as acusações, em meio a um aumento dos bombardeios no leste do país. Nesta sexta-feira, bombardeios foram observados perto de Stanytsia Louganska, no leste.

"Todos os indícios que temos são de que estão preparados para entrar na Ucrânia", disse o presidente americano, Joe Biden. Moscou anunciou na terça e na quarta-feira a retirada de suas forças, mas não convenceu os ocidentais. "Não tiraram nenhuma de suas tropas. Mobilizaram mais tropas" na direção da fronteira, afirmou Biden.

Soldados russos e da Bielorússia fazem exercícios militares conjuntos. AP - Vadzim Yakubionak

"Obrigada a agir"

O presidente russo, Vladimir Putin, diz que não planeja invadir a Ucrânia e que as tropas estão apenas realizando "exercícios práticos".

No entanto, Putin deixou clara a exigência de que a Ucrânia nunca deveria integrar a Otan e a aliança ocidental, se retirar de uma faixa do Leste Europeu. O governo americano recebeu, na quinta-feira, uma resposta de Putin à sua proposta de solução diplomática para a crise, mas o Ministério das Relações Exteriores da Rússia indicou que havia "pouco a discutir".

"Se não há disposição por parte dos Estados Unidos de nos ouvir sobre as garantias jurídicas para nossa segurança, a Rússia será obrigada a agir", afirmou a diplomacia russa em sua resposta.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro