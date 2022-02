Berlim diz que operação militar na Ucrânia é um “dia de vergonha” para a Rússia e promete sanções contra Moscou

O chanceler alemão Olaf Scholz condenou duramente a operação militar russa contra a Ucrânia na manhã desta quinta-feira (24). O chefe de governo classificou o ataque de "violação flagrante do direito internacional". Já a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prometeu que Berlim e seus aliados implementarão "as sanções mais duras" contra a Rússia.

Olaf Scholz apelou para que a Rússia pare imediatamente com sua ação militar e disse que esse é "um dia terrível para a Ucrânia e um dia sombrio para a Europa". O chanceler alemão telefonou para o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e garantiu total solidariedade de Berlim à Ucrânia.

Em um comunicado, a chefe da diplomacia alemã disse que ao atacar a Ucrânia, a Rússia está "quebrando as regras mais elementares da ordem internacional". Annalena Baerbock disse que "a comunidade mundial não esquecerá" o que ela chamou de "dia de vergonha para a Rússia”. Em pronunciamento nesta manhã, ela prometeu um pacote com sanções maciças contra a Rússia.

"Hoje vamos coordenar dentro da UE, Otan e G7 e vamos implementar o pacote completo das sanções mais duras", assegurou a chefe da diplomacia, alertando que estas sanções terão "repercussões" na economia alemã. "Esta guerra em nossa vizinhança direta também terá consequências para nós na Alemanha. As sanções contra a Rússia, aumento de preços e queda das bolsas também terão repercussões na Alemanha", insisitu. Mas "se não nos engajarmos decisivamente agora, pagaremos um preço ainda mais alto", ressaltou.

Repercussão econômica

Uma preocupação imediata alemã com essa guerra é com os preços da energia, principalmente o gás, usado sobretudo no aquecimento dos domicílios alemães. Um terço do fornecimento alemão de combustível chega da Rússia.

Moscou não deu sinais até agora de que vai paralisar o envio do combustível. O gargalo no fornecimento atual tem sido compensado principalmente com importações de gás liquefeito. Isso garante uma manutenção do fornecimento, mas provoca um aumento nos preços de combustíveis que já estão em alta há meses, trazendo consequências sérias para o bolso do consumidor alemão.

Fridrich Merz, o atual chefe do maior partido de oposição alemã, a CDU da ex-chanceler Angela Merkel, disse que a hora é de unidade com o governo alemão e apoia das decisões do chanceler Olaf Scholz. O conservador Merz acusou o presidente Putin de, com seu ataque contra a Ucrânia, estar lançando uma "guerra contra a democracia e contra a liberdade". Ele disse que Putin se sente ameaçado pelos movimentos pela democracia nos países vizinhos, como Ucrânia e Belarus.

Solidariedade

Em sinal de solidariedade com a Ucrânia, antes mesmo do início da operação militar na Ucrânia, a administração de Berlim iluminou o Portão de Brandemburgo na noite de quarta-feira (23) com as cores da bandeira ucraniana. A prefeita da capital alemã diz que a iluminação do monumento é um sinal de que Berlim, como cidade livre, apoia uma Ucrânia livre e soberana.

A prefeita de Berlim já marcou uma reunião para debater as consequências que a guerra na Ucrânia pode trazer para a cidade. Um dos assuntos a ser tratado é a possível chegada de refugiados.

