"A Ucrânia não vai se render", disse ministro ucraniano após reunião com chanceler russo na Turquia

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, ao centro, preside uma reunião tripartite com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, (à esq.), e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, (à dir.), em Antalya, Turquia, nesta quinta-feira, 10 de março de 2022. AP - Cem Ozdel

Texto por: RFI 1 min

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, lamentou nesta quinta-feira (10) que não tenha havido avanços para um cessar-fogo na Ucrânia, durante a reunião com o chanceler russo, Sergei Lavrov, no sul da Turquia. Essa foi a primeira reunião entre funcionários do primeiro escalão dos governos da Ucrânia e da Rússia desde o início da ofensiva de Moscou, há exatamente duas semanas.