China registra nível mais alto de contaminações por covid-19 desde o começo da pandemia

A China registrou domingo (13) 3.939 novas contaminações por covid-19 em 24 horas, o nível mais alto em dois anos no país, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde. Seguindo a estratégia “covid zero”, milhões de chineses voltaram a ser colocados em isolamento.

Publicidade Leia mais

O aumento de casos levou as autoridades a fechar escolas em Xangai e decretar lockdown em diversas cidades no nordeste do país, entre elas Jilin, onde parte dos habitantes foi colocada em isolamento, com centenas de bairros fechados.

A China, onde foi dectado o primeiro caso de covid-19, segue uma política rígida de “zero covid”, que inclui lockdowns, restrições de viagens e testes massivos quando focos infecciosos são detectados. O número de contágios no país que tem quase um bilhão e meio de habitantes é pequeno se comparado a outros países.

Os moradores de Jilin completaram seis turnos de testes, de acordo com as autoridades sanitárias chinesas. Domingo, a cidade informou ter encontrado mais 500 casos de variante ômicron.

Já a capital da província de Jilin, Changchun, um centro industrial de 9 milhões de pessoas, foi colocada em lockdown na sexta-feira (11).

Propagação oculta

O novo foco “reflete que a variante ômicron se propaga de maneira oculta, é muito contagiosa, rápida e difícil de detectar nas fases iniciais, comentou no domingo a jornalistas Zhang Yan, autoridade sanitária da província de Jilin.

O prefeito da cidade e o chefe da Comissão de saúde de Changchun foram afastados de seus cargos no sábado, segundo a imprensa estatal.

Em cidades menores como Siping e Dunhua, também na província de Jilin, foram isoladas quinta-feira (10) e sexta-feira, de acordo com informações oficiais.

Hunchun, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte, foi isolada em 1º de março, disseram as autoridades.

Três hospitais foram construídos de maneira emergencial na cidade para atender pacientes de covid-19, de acordo com a agência oficial Xinhua.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro