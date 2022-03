França vai oferecer asilo à jornalista presa por mostrar na tv russa cartaz contra a guerra

Uma funcionária do canal estatal Channel One interrompeu o jornal com cartaz protestando contra a guerra na Ucrânia. Marina Ovsyannikova, foi detida logo após.

A embaixada da França na Rússia oferecerá proteção à jornalista russa Marina Ovsyannikova, anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta terça-feira (15), durante uma visita a um centro para refugiados ucranianos na região francesa de Maine-et-Loire. Marina Ovsyannikova interrompeu um telejornal no principal canal da Rússia na segunda-feira (14), segurando um cartaz contra a guerra na Ucrânia. Ela foi presa e pode pegar até 15 anos de prisão por "desacreditar o Exército russo".

"Obviamente, vamos lançar medidas diplomáticas para oferecer proteção na embaixada ou um asilo na França. Terei a oportunidade, durante minha próxima reunião com o presidente Putin, de propor esta solução de forma direta e muito concreta", disse Macron nesta terça-feira.

De acordo com a ONG especializada em direitos dos manifestantes OVD-Info, a jornalista Marina Ovsyannikova, 44, que apareceu ao vivo com o cartaz contra a guerra na Ucrânia no principal programa de notícias do maior canal da Rússia, foi imediatamente presa e levada para uma delegacia de polícia.

A cena ocorreu durante o telejornal noturno do Pervy Kanal, chamado "Vremia" ("Tempo"), um programa diário visto por milhões de russos desde a era soviética. A aparição da jornalista realizando o protesto é um caso raro, em um país onde a informação é estritamente controlada.

Segundo a agência de notícias Tass, a mulher poderia ser processada por "desacreditar o uso das forças armadas russas". Ovsyannikova pode pegar até 15 anos de prisão pela manifestação, de acordo com a recente lei russa que criminaliza o que Moscou chama de "informações falsas" sobre os militares do país.

Quem é Marina Ovsyannikova?

Marina Ovsyannikova, cidadã russa residente em Moscou, foi produtora do Channel One, um canal estatal com um grande número de seguidores na Rússia, de acordo com o The Atlantic. Em um vídeo pré-gravado publicado após mostrar o cartaz ao vivo, a jornalista disse lamentar ter ajudado a divulgar a "propaganda do Kremlin", ao trabalhar para um veículo ligado ao estado russo por vários anos.

Em sua página no Facebook, ela diz que estudou na Universidade Estatal de Kuban, uma universidade pública na cidade de Krasnodar, antes de passar para a Academia Russa de Serviço Público e Economia Nacional (RANEPA), uma universidade de economia e ciências humanas do governo russo, na qual se formou em 2005.

No vídeo que ela publicou para explicar sua ação, Marina Ovsyannikova disse que ela tem origens ucranianas.

"Meu pai é ucraniano, minha mãe é russa. Eles nunca foram inimigos. O colar que uso é um símbolo da necessidade da Rússia de parar imediatamente com essa guerra fratricida. Nosso povo fraternal ainda pode fazer a paz", disse ela, com um acessório nas cores ucranianas.

A página dela no Facebook se encontra cheia de mensagens de apoio de pessoas do mundo inteiro, agradecendo-lhe e chamando-a de "heroína".

"Infelizmente, tenho trabalhado para o Pervy Kanal nos últimos anos, fazendo propaganda para o Kremlin. Estou muito envergonhada com isso hoje", diz ela. "Tenho vergonha de ter permitido que mentiras fossem transmitidas na televisão, vergonha de ter permitido que o povo russo fosse 'zumbificado'", acrescentou ela.

Na biografia de seu perfil no Instagram, Marina Ovsyannikova se descreve como uma "mãe feliz". Em suas postagens nas redes sociais, duas crianças pequenas, um menino e uma menina, aparecem regularmente ao seu lado, relata a emissora francesa BFM TV .

Como foi o protesto ao vivo

Enquanto a famosa âncora russa Ekaterina Andreyeva falava, Marina Ovsiannikova emergiu atrás dela com um cartaz escrito à mão que dizia: "Não à guerra. Não acredite na propaganda. Você está sendo enganado aqui. Os russos são contra a guerra", com uma foto das bandeiras ucraniana e russa.

Impassivel, a apresentadora continuou a falar por alguns segundos enquanto a manifestante cantava "Não à guerra". Em seguida, o canal antecipou uma reportagem sobre os hospitais, terminando a transmissão ao vivo no set. "Uma investigação interna está sendo realizada" sobre o "incidente", disse o Pervy Kanal em uma declaração.

(Com AFP e BFM TV)

