"Eu tenho um sonho": Zelensky cita Luther King no Congresso Americano e pede ajuda para fechar espaço aéreo

Nancy Pelosi apresentou o discurso do presidente ucraniano Volodymy Zelensky ao Congresso Americano, na quarta-feira, 16 de março de 2022.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, renovou seu apelo nesta quarta-feira (16) perante o Congresso dos EUA para o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia para proteger o país de ataques russos. Mais cedo, a Ucrânia rejeitou o modelo de neutralidade austríaco ou sueco, apresentado pouco antes por Moscou como um possível "compromisso" para um cessar-fogo.

Depois de citar o famoso discurso "Eu tenho um sonho" ("I have a dream", no original, em inglês) do pastor Martin Luther King, Zelenski clamou, por videoconferência: "Eu tenho uma necessidade, a necessidade de proteger o nosso céu. Preciso da sua decisão, da sua ajuda".

“É pedir demais, criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, salvar pessoas? É pedir demais, uma zona de exclusão aérea humanitária?", acrescentou o presidente ucraniano, antes de projetar um vídeo de seu país sob bombardeio aos membros do Congresso americano.

"Precisamos de uma força aérea poderosa", insistiu. "Vocês se lembram de Pearl Harbor? Nosso país enfrenta a mesma coisa todos os dias", cobrou Zelensky. Ele também pediu "mais sanções" contra a Rússia, que atingiriam "todos os políticos que permanecerem no cargo". "Todas as empresas devem deixar o mercado russo imediatamente" e "toda a América deve se fechar aos produtos russos".

Além de mencionar o ataque a Pearl Harbor (ofensiva surpresa da força aérea japonesa a uma base naval americana), em 1941, e os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, em Nova York, o presidente ucraniano - que foi ovacionada pelo Congresso quando apareceu no telão - pediu mais aviões e sistemas de defesa antiaérea se não obtivesse o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea acima de seu país.

"A Rússia transformou o céu ucraniano em uma fonte de morte", disse Volodymyr Zelensky. "Eu preciso proteger o nosso céu."

Ucrânia diz não à neutralidade

A Ucrânia rejeitou, nesta quarta-feira (16), a ideia de um modelo de neutralidade como o austríaco ou sueco, apresentado pouco antes por Moscou como um possível "compromisso" para um cessar-fogo.

Esse status neutro da Ucrânia implicaria que o país renunciasse à adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Embora tenha reconhecido, na terça-feira (15), que seu país nunca se juntaria à Otan, o presidente ucraniano rejeitou a neutralidade proposta pelos russos.

“A Ucrânia está agora em estado de guerra direta com a Rússia. Portanto, o modelo só pode ser ucraniano”, declarou um dos negociadores ucranianos, Mykhailo Podoliak.

A Ucrânia quer garantias de segurança em relação à Rússia de parte das potências estrangeiras, que se comprometeriam a intervir em caso de agressão. “Isso significaria que os signatários das garantias não ficariam à margem no caso de um ataque à Ucrânia, como é o caso hoje, mas que participariam ativamente do conflito ao lado da Ucrânia, fornecendo-lhe as armas necessárias”, disse o negociador ucraniano.

Áustria e Suécia são países que têm seus próprios exércitos, mas não cumprem as decisões da Aliança Atlântica.

A Suécia, oficialmente não alinhada, não é membro da OTAN, embora seja parceira da aliança militar desde meados da década de 1990, e tenha se aproximado gradualmente dela nos últimos anos. O país abandonou a sua neutralidade no final da Guerra Fria, período também coincidente com a sua entrada na União Europeia (1995). A Áustria, por sua vez, é neutra e não pode enviar soldados para um campo de guerra fora das missões da ONU.

