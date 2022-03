Sob toque de recolher, Kiev vive "um momento perigoso e difícil", diz prefeito

Nesta quarta-feira (16), vigésimo primeiro dia da guerra na Ucrânia, Kiev amanheceu sob toque de recolher de 35 horas, que começou na terça-feira às 20h e vai até as 7h da manhã de quinta-feira, hora local. Os ataques russos estão aumentando em Kiev, que vive "um momento perigoso e difícil", disse o prefeito da cidade, Vitali Klitschko. Um ataque a um prédio de apartamentos matou pelo menos quatro pessoas na capital, esvaziada de pelo menos metade de seus 3,5 milhões de habitantes.

A habitante da capital, Olga Syutikova, descreveu à RFI o dia-a-dia em Kiev desde que começou a invasão russa: “Antes desta guerra, nós nunca ouvimos sons de sirenes na Ucrânia, nunca tivemos toque de recolher. Mas agora temos de ficar em casa quase o tempo todo. As restrições por causa do coronavírus parecem brincadeiras de criança, comparadas ao que temos agora”, relata.

“Durante o dia, quando posso sair, dirijo pelas ruas vazias da capital, com o som aterrorizante das sirenes e vejo homens da defesa territorial em cada esquina. A maioria deles são civis, que pegam em armas pela primeira vez nas suas vidas, e eu fico agradecida que eles estejam lá”, conta, sobre os civis que ficaram para fazer a defesa do território ucraniano.

Sobre o desabastecimento, um dos graves problemas de Mariupol, cidade portuária no Mar de Azov, Syutikova diz que Kiev, por enquanto, está poupada. “Por enquanto, não temos problemas graves de abastecimento na capital, mas as cidades satélites de Kiev, que estão inacessíveis por causa da presença de tropas russas e chechenas, têm problemas de desabastecimento, e as pessoas estão bloqueadas lá”.

“Eu espero que nenhuma nação, nenhum país do mundo tenha de lidar com o mesmo horror que sentimos na Ucrânia agora. Não há desculpas para bombardeios e terror. Se a Rússia quisesse mesmo ajudar a Ucrânia, ela teria investido todos esses bilhões em infraestrutura, comércio e economia. Mas tudo o que eles (russos) querem abalar e destruir a Siria, Geórgia, Chechênia e Ucrânia. Querem isso para todo mundo, para países europeus também', afirma.

Negociações serão retomadas hoje

Os primeiros-ministros polonês, tcheco e esloveno chegaram a Kiev na noite de terça-feira para afirmar o "apoio inequívoco" da União Europeia à Ucrânia, anunciou Mateusz Morawiecki, o chefe do governo polonês no Facebook. "Devemos acabar com esta tragédia o mais rápido possível."

A quarta rodada de negociações para tentar encontrar uma solução para a crise foi retomada na terça-feira. As discussões devem continuar nesta quarta-feira, após uma concessão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que estava disposto a desistir de obter a adesão de seu país à OTAN, uma das exigências da Rússia para o cessar-fogo.

Dois jornalistas, um cinegrafista franco-irlandês da Fox News, Pierre Zakrzewski, e uma ucraniana, Oleksandra Kuvshinova, que o acompanhava, foram mortos na segunda-feira perto de Kiev em um ataque que também deixou um americano ferido da equipe da emissora de TV.

Zaporizhzhia é atacada

A cidade ucraniana de Zaporizhzhia, pouco afetada até o momento pela ofensiva russa e refúgio para as pessoas que fogem do porto cercado de Mariupol, foi alvo de ataques nesta quarta-feira, em particular uma estação de trem, informaram as autoridades locais.

"Áreas civis de Zaporizhzhia foram bombardeadas pela primeira vez", afirmou no Telegram o governador regional, Alexander Starukh.

"Foguetes caíram na área da estação Zaporozhye-2 e, segundo as primeiras informações, ninguém morreu", acrescentou o governador. Outro foguete caiu no Jardim Botânico.

Zaporizhzhia recebeu centenas de milhares de moradores da cidade portuária de Mariupol, cercada pelas tropas russas.

Civis conseguem deixar Mariupol

Cerca de 20 mil pessoas conseguiram deixar Mariupol, uma grande cidade portuária no sudeste, sitiada pelas forças russas, na terça-feira através de um corredor humanitário, anunciou a presidência ucraniana.

No total, cerca de 29 mil pessoas foram evacuadas na terça-feira de várias cidades ucranianas sitiadas, segundo a mesma fonte.

O número de pessoas que fugiram da Ucrânia desde o início da invasão do exército russo chegou a 3 milhões, disse um porta-voz da Organização Internacional para as Migrações em Genebra.

Quase a cada segundo que passa, uma criança na Ucrânia se torna refugiada, disse o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Um total de 97 crianças foram mortas desde o início da guerra, segundo o presidente Zelensky.

Ajuda adicional dos EUA

O presidente americano Joe Biden anunciará US$ 800 milhões em assistência de segurança adicional à Ucrânia nesta quarta-feira para ajudar o país a lidar com a invasão russa, disse um funcionário da Casa Branca na noite de terça-feira.

O presidente americano deve fazer este anúncio após uma intervenção de seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky perante o Congresso dos Estados Unidos. Isso eleva "o total anunciado apenas na semana passada para US$ 1 bilhão", disse o funcionário sob condição de anonimato.

