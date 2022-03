Covid: Coreia do Sul registra novo recorde de casos e é o país com mais contaminações

Coreia do Sul registra novo recorde diário de casos de covid AP - Ahn Young-joon

Texto por: RFI 3 min

A Coreia do Sul registrou nesta quinta-feira (17) um novo recorde diário de casos de Covid-19, com mais de 620.000 infecções, mas as autoridades alegam que o país está perto do pico da onda de contágios provocada pela variante ômicron. De acordo com os dados da OMS, a Coreia do Sul é o país com mais casos registrados nos últimos sete dias no mundo, com 2.417.174 contágios registrados, seguido pelo Vietnã com 1.776.045.